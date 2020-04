Kann der Smartphone-Markt eine globale Rezession überstehen?

Die beiden großen Hoffnungen auf bedeutende Innovationen im Smartphone-Geschäft waren der neue Formfaktor faltbare Smartphones und eine 5G-Konnektivität. Obwohl beide für mich persönlich sicherlich aufregend sind, sind sie doch beide sehr jung. Faltbare Displays sind in Bezug auf Haltbarkeit und Preis-Leistungsverhältnis noch auf dem Vormarsch, und 5G ist derzeit nur in ausgewählten Teilen der Erde verfügbar.

Dann ist da noch der Mangel an Innovation in der Branche im Allgemeinen. Es ist viel einfacher, sein altes Smartphone zu behalten, wenn die neue Version so ziemlich gleich aussieht, sich so anfühlt und genauso funktioniert, oder?

Die Vorstellung einer Rezession der Smartphone-Industrie ist nichts Neues. Tatsächlich habe ich im November 2018 einen Artikel geschrieben (Anm. der Redaktion: Artikel erschien nur in englischer Sprache), in dem ich darlegte, dass sich die Smartphone-Branche zu jenem Zeitpunkt tatsächlich in einer Rezession befand. Ausschlaggebend war der auffällige Rückgang von Smartphone-Käufen. Wie überlebt also eine Branche, die sich bereits in einer Krise befindet, eine globale Rezession?

Wir haben die bizarre Phase erreicht, in der Apple ein überarbeitetes iPhone 8 – ein Handy aus dem Jahr 2017 – mit einem A13 Bionic an Bord auf den Markt bringen kann, und alle sind ganz wild darauf. Es herrscht Nostalgie über die Rückkehr des Home Buttons, aber das Hauptmerkmal des neuen iPhone SE 2020 ist der Preis, und das sind wir von Apple nicht gewohnt.

Wie das Wall Street Journal diese Woche berichtete, gehen Störungen in den Lieferketten und in der Produktion der Branche wahrscheinlich mit einer verringerten Kauflust der Verbraucher einher. Es wird vorhergesagt, dass die weltweiten Smartphone-Verkäufe in diesem Jahr um bis zu 15 Prozent zurückgehen werden, aber ich sehe hier kein großes Problem, wenn das Angebot nicht in der Lage ist, die Nachfrage zu bedienen.

Echte Innovation ist notwendig, wenn die Hersteller ihre Flaggschiffe wieder in großen Mengen verkaufen wollen. Und Innovation bedeutet Koste und Risiken – die beiden Dinge, die Unternehmen in einer Rezession tendenziell reduzieren wollen.

Wir sehen bereits die ersten Anzeichen eines Wandels

Anfang dieser Woche kündigte OnePlus Pläne für seine Umstrukturierung in Europa an. Organisatorische Veränderungen in Deutschland, Frankreich und Großbritannien werden dazu führen, dass der chinesische Hersteller sein Personal in diesen Regionen auf einen Bruchteil seiner früheren Stärke reduziert. Das Unternehmen konzentriert sich stattdessen auf Möglichkeiten in der nordischen Region und den Benelux-Ländern. In einer Erklärung von OnePlus hieß es, die Umstrukturierung diene dazu, "unseren Betrieb besser zu rationalisieren und gleichzeitig weiterhin den Bedürfnissen unserer wachsenden Gemeinschaft gerecht zu werden".

Die Ankündigung erfolgt nur wenige Wochen nach der Einführung des teuersten Smartphone-Angebots der Marke, dem OnePlus 8 und 8 Pro. In der Zwischenzeit betritt Xiaomi mit dem neuen Mi 10 Pro das 1.000-Euro-Smartphone-Gebiet, und Motorola steigt mit dem neuen Edge+ wieder in das Flaggschiff-Rennen ein. Natürlich wurden diese neuen Smartphones bereits vor dem Ausbruch von COVID-19 entwickelt und geplant, und die wirtschaftlichen Folgen einer weltweiten Pandemie waren sicherlich nicht Teil der Einführungspläne. Aber für diejenigen, die in die obersten Ränge des Smartphone-Marktes vorstoßen wollen, kommen diese neuen Umstände leider zum falschen Zeitpunkt.

Der Vivo NEX A aus dem Jahr 2018 hatte eine Pop-up-Selfie-Kamera / © AndroidPIT

Für die weniger bekannten Hersteller im traditionellen Mittelklassemarkt gibt es jedoch positivere Nachrichten. Marken wie Realme, Vivo und Oppo könnten in der neuen Weltordnung florieren. Vivo verkauft heute in Indien mehr Smartphones als Samsung, aber abgesehen von Insidern in der Tech-Bubble ist die Marke in Europa und Nordamerika praktisch unbekannt.

Da zahlreiche Geschäfte weltweit geschlossen sind, sind Verbraucher nicht mehr den Verkaufsgesprächen von Mitarbeitern auf Provisionsbasis ausgesetzt. Da sie gezwungen sind, ihre Smartphone-Käufe online zu recherchieren, besteht hier eine Chance für Marken, die ihre Konkurrenten beim Preis unterbieten, während sie ähnliche Hardware anbieten. Hersteller, die keine große Präsenz auf dem Markt haben und jetzt in virtuellen Regalen direkt neben den großen Jungs von Apple und Samsung liegen, profitieren.

Habt Ihr schon mal von Realme gehört? Das solltet Ihr. / © AndroidPIT

Die Zukunft bleibt ungewiss

Ich habe diesen Artikel mit einer Frage eröffnet: Kann der Smartphone-Markt eine globale Rezession überstehen? Und die Antwort lautet ja. Smartphones werden nicht verschwinden und werden für die Mehrheit der Weltbevölkerung das meistgenutzte Gerät bleiben. Wie der Markt jedoch aussehen wird, wenn wir endlich aus dieser Situation herauskommen, kann man nur vermuten.

Alle Hersteller werden sich um ihre Positionen drängen und versuchen, ihren Platz in einem sich schnell verändernden und instabilen Markt zu finden. Die traditionellen Monopole könnten hier zerschlagen werden. Ich bin noch nicht einmal darauf eingegangen, wo Huawei – ein Unternehmen, das seine eigene Übergangsphase durchläuft – in dieses Puzzle passt. Wer weiß, wie die Zukunft aussehen wird?

Eines ist jedoch sicher, mit den Worten des großen Bob Dylan: die Zeiten ändern sich.