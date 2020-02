Smartphone für Jugendliche verhindert Nacktbilder – und benachrichtigt die Eltern

Smartphones nehmen in unserem alltäglichen Leben einen hohen Stellenwert ein. Nicht nur, dass wir mit ihnen jederzeit mit anderen in Kontakt bleiben können. Auch die interne Kamera hat bereits einige reguläre Fotoapparate in den Ruhestand geschickt. Was sie damit knipsen lag bisher in unserer Hand – der japanische Hersteller Tone will das nun ändern.