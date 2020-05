Jeder zweite behält sein Smartphone 2020 länger als geplant

Der Smartphone-Markt schrumpft wie nie zuvor; im Jahresvergleich im Schnitt um 17 Prozent. Durch die Corona-Krise schauen Verbraucher genauer aufs Geld und verschieben nicht-notwendige Anschaffungen. Darunter zählt offenbar auch das neue Smartphone, wie Ihr uns in der Umfrage zu verstehen gabt. Doch liegt die Konsum-Müdigkeit nicht allein an der Krise.

Ob Krise oder nicht: "Ich wollte dieses Jahr ohnehin kein Smartphone kaufen." wäre möglicherweise eine der häufigsten Antworten auf unsere Umfrage "Wirkt sich die Krise auf Eure Smartphone-Pläne aus?" gewesen. Über die Hälfte der Teilnehmer kreuzte an, ihr aktuelles Smartphone wegen oder trotz der Krise länger als geplant zu verwenden. Ein Drittel will 2020 aber wie geplant innerhalb derselben Kategorie (High-End, Mittelklasse oder Einsteiger) aufrüsten.

Wegen/trotz Corona … … behalte ich mein Smartphone länger.

… hole ich mir ein neues Smartphone einer günstigeren Kategorie.

… hole ich mir ein neues Smartphone der gleichen Kategorie.

… hole ich mir ein gebrauchtes Smartphone. (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Ein Down-Sizing auf eine niedrigere Geräte-Kategorie oder der Kauf eines gebrauchten Smartphones kommt nur für eine Minderheit in Frage. Die wirklich interessanten Informationen zu dem Thema verbergen sich wie so oft in den Kommentaren unter der Umfrage.

Tenten schreibt: Mein Interesse an Smartphones hat in den letzten Jahren schon deutlich nachgelassen, weil die Entwicklung einfach nicht mehr so spannend war[…]. Jetzt mit der Krise merke ich einfach, dass mir Smartphones noch unwichtiger werden. [Das Smartphone] sollte auch funktionieren, aber das muss weder das schnellste noch das beste sein. […] im Moment finde ich diese Diskussionen um Ränder, Displays oder was auch immer ermüdend und fehl am Platz.

trixi ergänzt: Mir fehlt auch die Antwort "Ich wollte dieses Jahr ohnehin kein Smartphone kaufen." Vor nächstem Jahr schaue ich mich höchstens um, wenn es unbedingt sein muss.

Thomas Schumacher schließt sich an: "Unabhängig von Corona bin ich mit meinem bald 2 1/2 Jahre alten Huawei Mate 10 Pro immer noch sehr zufrieden und sehe keinen Grund, auf ein neues Gerät zu wechseln. Es war das bisher teuerste Smartphone welches ich mir gegönnt habe und auch wenn der Akku geringfügig nachgelassen hat (hält "nur noch" max. bis zu 1 1/2 Tage statt bis zu 2), funktioniert es immer noch zuverlässig und super flüssig.

Gemäß dem oft geäußerten Wunsch schließen wir noch eine zweite kleine Umfrage der obigen an:

Hat die Krise einen Einfluss auf Euer Smartphone-Kaufverhalten? Ja

Nein (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Wie seht Ihr das? Geht Ihr auch dazu über, Euer Smartphone länger zu benutzen? Was würde Euch dazu motivieren, Euer bisheriges Gerät gegen ein neues einzutauschen?

