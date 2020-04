Das neue iPhone SE ist offiziell

Lange haben wir drauf gewartet, nun ist das iPhone SE (2020) offiziell vorgestellt worden. Dabei bestätigen sich zahlreiche Gerüchte. Wir stellen Euch das neue iPhone SE vor und verraten, was es kostet.

Wie bereits erwartet, kommt das neue iPhone SE komplett im iPhone-8-Look. Ziemlich alle Specs, die wir in der vergangenen Woche bereits besprochen haben, sind an Bord: Wir haben eine Glas-Rückseite, einen Alu-Rahmen und ein 4,7-Zoll-Retina-HD-Display. Die Notch samt Face ID bleibt beim iPhone SE auf der Strecke, dafür kommt der alte Home Button mit Touch-ID zurück. Das zusammengewürfelte "Günstig-iPhone" setzt im Inneren auf aktuellste Apple-Technik. Es werkelt der A13-Bionic-Prozessor, der auch in aktuellen Flaggschiffen um das iPhone 11 zu finden ist und auf maschinelles Lernen und Core ML setzt.

Das neue iPhone SE (2020) kommt in Schwarz, Weiß und Rot. / © AndroidPIT

Rückseitig kommt uns die Einzelkamera schwer bekannt vor. Hier verbaut Apple die Kamera aus dem iPhone X R , die Porträtbilder nur durch Softwaresupport bewerkstelligt. 12 Megapixel mit f/1.8-Blende und Weitwinkel sowie Smart HDR gehören ebenfalls zum neuen iPhone SE. Ihr filmt Videos mit 4K und und 60 Bildern pro Sekunde. An der Front setzt Apple auch auf digitale Bokeh-Effekte, die Selfies mit verschwommenem Hintergrund ermöglichen.

Einige Features aus der Oberklasse sind ebenfalls an Bord: Das neue iPhone SE besitzt Apples True-Tone-Display-Technologie und lässt sich dank Glasrückseite auch kabellos aufladen. Apple wirbt mit Quick Charge und 50 Prozent Akkuladung in 30 Minuten. Dual-SIM kommt wieder als physischer Slot mit eSIM-Support zum Einsatz. 5G vermissen wir in den Specs natürlich. Wir rechnen im Herbst mit den ersten 5G-Handys von Apple.

Der "alte" Home Button ist wieder am Start. / © AndroidPIT

Euch interessiert sicher brennend der Preis. Für die Technik zahlt Ihr je nach verfügbarer Speichergröße:

64 GByte: 479 Euro

128 GByte: 529 Euro

256 GByte: 649 Euro

Das iPhone SE (2020) wird in den Farben Schwarz, Weiß und Rot verfügbar sein. Ihr könnt das iPhone SE ab dem 17. April ab 14 Uhr vorbestellen.