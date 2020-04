iPhone SE im Teardown: So viel High-End steckt wirklich drin

Das Berliner Pendant zu iFixit, iDoc, hat in einem iPhone-SE-Teardown eine erste Einschätzung zur Reparierbarkeit des iPhone SE abgegeben und erlaubt Einblicke ins Innere des Günstig-iPhones. Als besonders positiv bewerten die Reparaturexperten die gute Lage im Gerät von Akku und Display und den modularen Aufbau des iPhone SE. So nutze Apple viele Schrauben und wenig Kleber, was sich positiv auf die Reparierbarkeit auswirke. Gleichzeitig bemängelt iDoc jedoch den Einsatz vieler unterschiedlicher Schraubentypen, die für eine Heimreparatur spezielles Werkzeug voraussetzen.

Auch die vielen Flexkabel stellten bei der Reparatur eines iPhone SE ein Hindernis dar, wie aus dem Bericht hervorgeht. Die Verbinder erinnern dabei an kleine Lego-Bausteine und werden auf die Kontakte gesteckt, um etwa das Display mit dem Mainboard zu verbinden. Wie bereits in anderen iPhone-Modellen mit Home Button stellt dieser zudem ein Ärgernis dar – wenn er kaputt ist. Durch die Kopplung ans Logicboard ist ein Wechsel des Home Buttons im Falle einer Beschädigung nicht möglich.

Das iPhone SE (links) neben dem iPhone 8 (rechts). / © iDoc

iPhone SE: Nur der Prozessor ist wirklich aktuell

Ansonsten scheint das iPhone SE eines der besser zu reparierenden Smartphones auf dem Markt zu sein. Der Teardown gibt zudem gute Einblicke in die verbaute Hardware, die tatsächlich nahezu identisch ist mit dem iPhone 8. So habe sich laut iDoc beispielsweise an der Akkukapazität im Vergleich zum optisch Vorbild nichts verändert. Das verwundert nicht, arbeitet der A13 Bionic deutlich energieeffizienter als der A11 Bionic im 8er Modell. Denn auch das Display ist im iPhone SE nicht energiehungriger – es ist das gleiche LCD-Panel wie im iPhone 8. Ein Displaytausch im iPhone SE dürfte daher auch nicht all zu teuer werden. Einen Unterschied gibt es aber: Als Ersatzteil lässt sich nicht ein Akku für das iPhone 8 im SE verwenden. Die Reparaturexperten bemerkten im Teardown einen veränderten Akku-Konnektor.

Der vorliegende Teardown gibt leider noch keine Endgültige Aussage zur verbauten Kamera, die wohl ebenfalls aus dem iPhone 8 stammt, aber aufgrund des besseren Prozessors mit der Leistung der Knipse im iPhone XR gleichzusetzen ist. Wir werden das an diesem Wochenende in unserem Review zum iPhone SE genauer unter die Lupe nehmen.

Auch die Experten von kaputt.de haben mittlerweile ein Teardown zum iPhone SE samt Video veröffentlicht, das Ihr Euch hier ansehen könnt: