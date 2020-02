iPhone bei Aldi: Mega-Angebot im Preis-Check

Ab dem 27.02. könnt Ihr bei Aldi Nord ein iPhone 7 mit 32 GB internem Speicher kaufen. Das Gerät ist in den Farben Schwarz und Gold erhältlich und soll 289 Euro kosten. Ein ungewöhnlich niedriger Preis für das iPhone 7. Das immerhin schon vier Jahre alt iPhone mit Home Button in Schwarz gibt es normalerweise nämlich erst ab 374,99 Euro (zum Beispiel beim Versandhändler Otto). Dabei handelt es sich um den Neu-Preis. Das Aldi-Angebot ist zwar sehr attraktiv, aber die iPhones, die der Discounter verkauft, sind Refurbished-Geräte, also generalüberholt.

Apple iPhone 7: Technische Daten Abmessungen: 138,3 x 67,1 x 7,1 mm Gewicht: 138 g Akkukapazität: 1960 mAh Display-Größe: 4,7 Zoll Display-Technologie: LCD Bildschirm: 1334 x 750 Pixel (326 ppi) Kamera vorne: 7 Megapixel Kamera hinten: 12 Megapixel Blitz: LED Android-Version: Nicht vorhanden Benutzeroberfläche: Nicht vorhanden RAM: 2 GB Interner Speicher: 32 GB

128 GB

256 GB Wechselspeicher: Nicht vorhanden Anzahl Kerne: 4 Konnektivität: HSPA, LTE, NFC, Bluetooth 4.2

Angesichts der Tatsache, dass wir mit unserem Smartphone-Konsum und Hersteller mit ihrer Original-Bauteile-Politik die Umwelt stark belasten, sind generalüberholte Geräte auf jeden Fall eine gute Option zum Neukauf. Denn auch auf die generalüberholten Aldi-iPhones muss der Hersteller 24 Monate Gewährleistung geben. Aldi schreibt zudem auf der Produkt-Seite, dass beim Kauf eine Zwei-Jahres-Garantie gewährleistet wird. Zudem schreibt Aldi:

"Kosmetische Kontrollen garantieren, dass nur minimale Gebrauchsspuren vorhanden sind. Alle Geräte sind komplett gereinigt, desinfiziert und sicher verpackt."

Es ist davon auszugehen, dass das Angebot zahlreiche Käufer anlocken wird. Das iPhone 7 mit 32 GB Speicher wird nicht nur im stationären Handel, sondern auch im Online-Shop von Aldi erhältlich sein.