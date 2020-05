iPhone 12 mit 120-Hz-Display: Macht Apple es besser als alle anderen?

Mindestens zwei neue iPhone-Modelle erwarten wir zur Vorstellung des neuen iPhone 12 im September. Ein Apple-Insider soll nun aus dem Nähkästchen geplaudert und zahlreiche Details zum Display und zur Kameraausstattung an Leaker weitergeleitet haben. Demnach dürfen Apple-Fans bald endlich in den Genuss eines flotten 120-Hz-Displays kommen. Aber auch die Kamera des iPhone 12 (Pro) soll deutlich verbessert worden sein. Auf Twitter postet PineLeaks "exklusive" Infos zum iPhone 12:

Apple iPhone 12 kommt mit 120-Hz-Display

Bildschirme mit hoher Bildwiederholfrequenz sind im Jahr 2020 wirklich nichts Neues mehr. Das Tech-Unternehmen hat in den vergangenen Monaten an der Perfektion eines Display-Panels mit hoher Bildwiederholfrequenz gewerkelt, wie aus dem Tweet hervorgeht. Apple arbeite an einem "dynamischen" Wechsel zwischen 60 Hz und 120 Hz, je nachdem was der Nutzer gerade mit dem iPhone 12 macht. Das soll vor allem der Akkulaufzeit zugute kommen – der größte Nachteil bei hohen Bildwiederholfrequenzen ist der Energiebedarf. Hierfür wird Apple einen größeren Akku in sein neues Flaggschiff verbauen, das könnte zu einem gänzlich überarbeiteten Gehäusedesign führen.

Apple is working on dynamically switching between 120hz and 60hz depending on what you are doing/have open. 120hz is a huge battery drain, so it's needed. — Pine (@PineLeaks) May 10, 2020

Das iPhone 12 kommt in neuer Farbe

Im vergangenen Jahr war Grün der neueste Schrei im iPhone-Sortiment. 2020 will Apple mit "Navy Blue" ebenfalls wieder einen Hype auslösen. Auf das matte Glas soll das kalifornische Unternehmen weiterhin setzen.

Die Notch wird kleiner

Dieses Gerücht wurde bereits von mehren Leakern aufgegriffen und scheint einen sehr hohen Wahrheitsgehalt zu besitzen. Apple schafft es nach drei Jahren, die Notch zu verkleinern, ohne auf die Sensoren für FaceID verzichten zu müssen. Möglich macht's die Verschiebung des Lautsprechers zwischen Rahmen und Display.

Apple verbessert iPhone-12-Kamera

Der LiDAR-Sensor im neuen iPad Pro soll Einzug in das iPhone 2020 finden und könnte auch für verbesserte Porträtfotografie und Objekterkennung bei schlechten Lichtbedingungen zum Einsatz kommen. Laut Leaks soll der Nachtmodus, der erstmals mit dem iPhone 11 vorgestellt wurde, verbessert worden sein und im neuen iPhone 12 mehr als 30 Sekunden Belichtungszeit bieten. Apple werkelt wohl zudem an einem 3-fach optischen Zoom für die Tele-Kamera. Außerdem sollen im Rahmen der Prototypen-Tests auch ein 30-fach Digitalzoom getestet worden sein.

Apple hängt hinterher – machen sie es besser?

Immer wieder interessant zu sehen: Im Netz streiten sich Tech-Fans darüber, warum Apple sich so viel Zeit mit der Veröffentlichung von Technologien lässt, die bei Herstellern von Android-Smartphones längst zu finden sind. Viele iPhone-Fans sind der Meinung: Apple lässt sich zwar Zeit mit neuen Technologien, dafür wird es aber auch perfekt! Wie seht Ihr das? Können wir uns mit der Vorstellung des iPhone 12 auf das beste 120-Hz-Display auf dem Markt freuen?