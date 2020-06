iPhone 12: Flache Ränder für heißere Kurven?

Beim iPhone 5 zeigte Apple bereits ein flaches Design, das dem des heutigen iPad Pros nicht unähnlich sieht. Offenbar will Apple hier auch wieder einen Schritt in diese Richtung tun. Das zumindest behauptet @jin_Store auf Twitter. Sein Wissen stützt er auf die Tatsache, dass er selbst laut eigenen Angaben Premium Reseller für Apple-Produkte ist. Zubehörhersteller kommen oft sehr frühzeitig an die Spezifikationen der neuen Telefone, um so rechtzeitig mit der Konzeptionierung und Produktion von Handyhüllen & Co. starten zu können.

Auf Twitter teilt der Reseller beziehungsweise Leaker dann auch gleich eine ganze Reihe von Protypen und Modellen. Sollten die Bilder stimmen, gibt es drei unterschiedliche Größen: Ein 5,4 Zoll großes iPhone 12, das iPhone 12 Pro und iPhone 12 Max mit 6,1 Zoll und das iPhone 12 Pro Max, das 6,7 Zoll messen soll.

Die Notch verschwindet beim neuen Modell nicht. Man kann die Aussparung für Front-Kamera, Proximity- und Lichtsensor, sowie die für den Lautsprecher sehen.

Ansonsten ändert sich – aus meiner Sicht – nicht sehr viel. Apple bleibt seiner Formsprache treu, was auch für das Kamerasetup auf der Rückseite gilt. Hier sieht man die drei großen Linsen, sowie den LED-Blitz auf der selben Ebene wie auch schon beim letzten Modell.

Wer auf dem neuesten Stand zum iPhone 12 beziehungsweise iPhone 12 Pro sein möchte, der sollte sich unseren Artikel zu diesem Thema ansehen. Wir aktualisieren diesen ständig weiter und bringen ihn auf den neuesten Stand.

Wie man so schön im Englischen sagt: Time will tell. Wahrscheinlich sehen wir die neue iPhone-Generation dieses Jahr im Oktober.