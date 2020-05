iPad-Gadget: Dieses Pflaster erkennt eine COVID-19-Infektion

Forscher aus den USA haben einen Sensor entwickelt, der einem Pflaster ähnlich sieht und, am Hals getragen, die Vorzeichen einer Corona-Infektion erkennen soll. Das Gerät überprüft zahlreiche Vitalwerte und lässt sich mit einem iPad verbinden.

Wissenschaftler der US-amerikansichen Northwestern University haben in Zusammenarbeit mit dem Shirley Ryan AbilityLab in Chicago einen Sensor zur Erkennung einer Corona-Infektion entwickelt. Das smarte "Pflaster" kann rund um die Uhr getragen werden und erzeugt permanent Datenströme, um mithilfe künstlicher Intelligenz frühzeitig eine Infektion mit COVID-19 zu erkennen.

Getragen wird der Sensor dabei in der Aussparung zwischen Kehle und Brustbein, der sogenannten Drosselgrube, und misst hier Intensität und Häufigkeit von Husten und überwacht zudem die Atemaktivität. Laut Forschern kommt dabei kein Mikrofon zum Einsatz, sondern ein dreiachsiger Beschleunigungssensor, um die Bewegung der Hautoberfläche zu analysieren. Ähnliches kommt in der Medizin bereits in digitalen Stethoskopen zum Einsatz.

Unauffällig: Das Corona-Pflaster verfügt über ausgeklügelte Technologien. / © Northwestern University

COVID-19-Sensor soll von medizinischem Personal getragen werden

Neben der Atemtätigkeit erfasst der Sensor auch Herzfrequenz und Körpertemperatur und kann somit frühzeitig Symptome einer COVID-19-Erkrankung erkennen. Einmal am Tag wird das digitale Pflaster auf eine Ladestation gelegt und synchronisiert die Datensätze mit einem verbundenen iPad in der Nähe. Schließlich landen die Daten in einer Cloud und werden durch einen proprietären KI-Algorithmus auf Anomalien im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion analysiert. Die Ergebnisse werden von Experten zum Abschluss gesichtet.

Um aussagekräftige Analysen tätigen zu können, haben die Forscher bisher an 25 Testpersonen zwei Wochen lang Datensätze generiert. Allein hier sind 1 TB Daten gesammelt und ausgewertet worden. Obwohl in den USA das Corona-Pflaster bereits in großen Stückzahlen produziert wird, ist es im ersten Schritt nicht zur Verwendung durch den Otto-Normalverbraucher gedacht. Zunächst soll vor allem medizinisches Personal das Pflaster tragen, da diese Berufsgruppe nahezu rund um die Uhr dem Risiko einer COVID-19-Erkrankung ausgesetzt ist.

John Rogers, Direktor des Zentrums für biointegrierte Elektronik der Northwestern University, plant bereits weitere Features, um die Analyse zu verbessern. So sei ein Blutsauerstoffsensor als Upgrade bereits in Planung. Laut Forschern soll ein niedriger Sauerstoffgehalt im Blut in Kombination mit anderen Messwerten auf eine bestehende COVID-19-Infektion hindeuten.

Teaser-Bild © Northwestern University