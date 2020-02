Informatik ab Klasse 9: Wieso stehen wir uns eigentlich immer selbst im Weg?

Seit 1991 straucheln wir durch das Internet, etwas älter ist der Personal Computer (PC) und damit auch die Programmiersprache. Später haben wir technische Meisterwerke wie den BlackBerry kommen und gehen sehen, durften daran teilhaben, wie die ersten Telefone mit Touchscreen auf den Markt kamen – kurzum: Unsere Reise durch das technische Zeitalter dauert schon eine gewisse Weile an.

Als Angela Merkel dann aber 2013 beim Besuch von Barack Obama in der Pressekonferenz den Spruch "Das Internet ist für uns alle Neuland" brachte, fiel mir buchstäblich die Kinnlade runter. Das war jetzt nicht ihr Ernst oder? Klar, Internet ist nach 23 Jahren Neuland, nicht zu vergessen die Erfindung des Rads, von dem alle reden – wie sich das bewegen kann, es ist Magie.

Aber bleiben wir ernst: So lustig die Aussage war, und wie bequem man Merkel damit auch aufziehen konnte, hat es doch gezeigt wie weit Deutschland im Umgang mit Technik hinterherhinkt.

Und jetzt, gut sieben Jahre später, sieht es kaum besser aus, denn die traurige Wahrheit ist: Viele von uns sind noch immer Einsteiger in die Grundlagen unserer technischen Welt.

Informatik soll Pflichtfach werden: Nichts als heiße Luft

Versteht mich hier nicht falsch. Die Debatte darüber, Informatik als Pflichtfach einzuführen, gibt es schon länger. Beispielsweise erwähnte die FAZ 2018 eine Umfrage von Bitkom, die zeigte, dass fast 70 Prozent der Deutschen für die Einführung von Informatik als Pflichtfach (ab der 5. Klasse) sind. Vergangenes Jahr wandte sich die Deutsche Gesellschaft für Informatik (mit weiteren Organisationen) in einem Brief an die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen. Im Groben lag die Forderung darin, Informatik als Pflichtfach aufzunehmen, statt es weiterhin als Wahlfach anzubieten. Daneben unterstützt der Bund (ebenfalls durch den Digitalpakt, der vergangenes Jahr auf den Weg gebracht wurde), die Gemeinden und Länder, um sich dem digitalen Wandel anzupassen. Im Gegenzug sind die Länder dazu verpflichtet, unter anderem durch die Anpassung von Lehrplänen, die digitale Bildung zu fördern.

Der Wille ist da, aber nur etwas zu wollen, bringt uns nicht weiter. Das absolut Ironische an dem Desaster ist, dass 2018 die Frage aufkam, woher man die Lehrer für die Informatik-Stunden nehmen sollte. Nur, damit wir das nicht vergessen: Seit über einem halben Jahrhundert (also schon eine ganze Weile) gibt Computer. Als Heimcomputer für "Jedermann" hatte er seine Hochphase übrigens etwa in den 1980ern.

Ich bin wirklich kein Mathegenie, aber mir kommt es doch fast so vor, dass wir – selbst wenn wir von 1980 ausgehen - bis 2018 zumindest etwas Zeit hatten, Informatik-Lehrer auszubilden. Oder doch zumindest ein zusätzliches Informatik-Seminar während der Lehrerausbildung verpflichtend einzuführen. Wir hatten Zeit: Was verdammt nochmal haben wir also bitte in den ganzen Jahren eigentlich gemacht? Gehofft, dass diese ominöse Technik, mit ihren Codes und Computern wieder dahin verschwindet, wo sie hergekommen ist?

Die Technik hat sich weiterentwickelt unser Bildungsangebot aber – nun, wie soll ich das sagen: „Der Internet ist für uns alle Neuland“.

Ein richtiger Weg – mit so viel Luft nach oben

Das Gute vorweg: Wir sind langsam, aber zumindest lernen wir ab und an doch mal was dazu. Immerhin berichtete Heise erst gestern, dass Niedersachsen ab 2023/2024 Informatik ab der 10. Klasse zum Pflichtfach machen wolle. 2025 soll es dann auch für die Neuntklässler zum gängigen Unterrichtsplan gehören. Damit ist es trotzdem erst das sechste Bundesland, das Informatik in seinen Unterrichtsplan aufnimmt. Gut, aber immer noch lächerlich wenig, wenn man bedenkt wie lange wir schon Zeit hatten, uns umzustellen.

Noch amüsanter ist die Aussage in der Pressemitteilung. Denn als Grund für die Einführung von Informatik als Pflichtfach sagt Kultusminister Grant Hendrik Tonne folgendes:

„Wir müssen zeitnah anfangen, das Fach Informatik nach vorne zu bringen, denn Informatik wird eine Kernkompetenz der Zukunft.“

Das ist schön gesagt, aber leider Mist. Informatik ist nicht erst in der Zukunft ein Bestandteil unseres Lebens und sollte nicht erst in drei, vier oder fünf Jahren in unserer Allgemeinbildung aufgenommen werden. Es ist schlimm genug, dass wir und die Politik es bisher so vernachlässigt haben – noch schlimmer finde ich es aber, dass wir scheinbar einfach keinen Schritt voran kommen.

Was mich aber wirklich nervt an der Nachricht, und mir wirklich auf den Magen schlägt, ist die Klassenstufe, in der Informatik angeboten werden soll. Glauben wir denn wirklich, dass es reicht, wenn wir erst unsere Teenager an die Technologien heranführen, die unser aller Leben und unsere Infrastruktur maßgeblich beeinflussen?

Fazit: Wieso denn nicht schon als Kinder?

Wie ich schon sagte: Ich finde den Ansatz in Ordnung. Das wir überhaupt etwas tun, ist ein guter und wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Wir haben aber leider viel zu lange gewartet, Informatiker für Lehrstellen auszubilden oder zusätzliche Kurse im Lehramtsstudium zu integrieren. Wenn wir jetzt aber dabei bleiben, nur älteren Schülern den Weg zur Informatik zu ebnen, verspielen wir noch mehr wichtiges Know-How für künftige Generationen.

Was spricht denn dagegen, Kindern Technik und Informatik schon in der Grundschule beizubringen? Ein Beispiel bieten etwa die LEGO Education Sets, die Kinder vom Kindergarten bis zu den weiterführenden Schulen und sogar in der Universität mit altersgerechter Software und baubaren Modellen unterstützt. Neu ist das Konzept auch nicht. In Japan nimmt die Computerprogrammierung beispielsweise schon längst einen Platz im Unterrichtsplan von Grundschulen (öffentlichen) ein.

Wir leben doch schon längst in einer Welt, wo die Technik uns wie unser zweiter Schatten folgt. Wo Kinder twittern, Videos liken und selbst hochladen. Wenn wir unseren Kindern und unserer Wirtschaft etwas gutes tun wollen, dann sollten wir die Kleinen früh fördern, um ihnen einen tieferen Einblick in die technische Welt zu geben, als wir selbst ihn wahrscheinlich haben.

Was denkt Ihr? Findet Ihr die Einführung eines verpflichteten Informatikkurses ab der neunten Klasse in Ordnung? Oder wollt Ihr Eure Kinder von Anfang an mit Technologien vertraut machen?