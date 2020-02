Huawei Y6s im Test: Akkuwunder zum kleinen Preis

Die Entscheidung für ein günstiges Telefon unter 200 Euro will wohl Überlegt sein. Denn der Nutzer muss wissen, was er im Vergleich zu anderen Smartphones verliert und gewinnt. Zumal er sich in einem Markt bewegt, bei dem aktuelle Modelle oft für mehr als 1.000 Euro verkauft werden. Die Wahl sollte sich deshalb auch nicht nur um die Frage des Geldes (oder wie viel man eben spart) drehen, wenn man zu einem sehr günstigen Handy im Einsteigerbereich greift. Vielmehr sollte sie sich auf die tatsächliche Leistung des Smartphones beziehen. Und darauf haben wir beim täglichen Einsatz des Huawei Y6S geachtet.

Bewertung

Pro ✓ Einfache Handhabung

✓ Lange Akkulaufzeit

✓ Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis der Kamera

✓ Angenehmes Display Contra ✕ Enttäuschende Klangqualität

✕ Berührungsempfindlicher Powerknopf

✕ Begrenzte Leistung

✕ Umständlich zu bedienender Fingerabdrucksensor auf der Rückseite

Huawei Y6s: Design und Verarbeitung Die große Neuheit bei Huaweis Y6s von 2020 ist der Fingerabdrucksensor auf der Rückseite des Geräts. Und in der Theorie könnte das auch eine gute Idee sein, immerhin sollte gerade dieses Feature die große Veränderung der Neuauflage sein. Tatsächlich ist es aber ziemlich mühsam, andauernd mit dem Finger hinter dem Bildschirm herumfummeln zu müssen, nur um das Smartphone zu entsperren. Daran muss man sich gewöhnen. Davon abgesehen ist das im Alltag auch nicht wirklich praktisch. Vor allem dann nicht, wenn man es eilig hat, denn das Telefon muss hier fast senkrecht gehalten werden. Kurz gesagt: Am Ende musste ich beide Hände für die Entriegelung benutzen. Eine, um das Telefon zu halten und die andere, um mit meinen Finger das Smartphone zu entsperren. Für mich war das Zeitverschwendung und ich nutze jetzt nur noch die Code-Entsperrung. USB-Ladeanschluss des Huawei Y6s/ © AndroidPIT Das Design des Smartphones ist zurückhaltend. Sowohl den Lautstärkeregler als auch die Entrieglungstaste sind auf der rechten Seite angebracht. Hier solltet Ihr darauf achten, welchen Taster Ihr bedient, denn der Auslöseknopf ist sehr berührungsempfindlich und es kann gut passieren, dass Ihr Euer Smartphone aus versehen sperrt. Der Anschluss des Ladegeräts ist klassisch gehalten und befindet sich unten in der Mitte des Geräts. Eine Klinkenbuchse für Eure Kopfhörer ist hingegen oben links angebracht. Meiner Meinung nach perfekt für Kopfhörer mit langen Kabeln geeignet. Die Tasten zum Entsperren und Lautstärke regeln. / © AndroidPIT Zusammengefasst bietet Huawei zu einem günstigen Preis ein Produkt im minimalistischen Design an. Obwohl das Gerät versucht eine gute Handhabung zu erlauben, ist das Huawei Y6s relativ groß (156,3 x 73,5 x 8 mm) und relativ schwer (150 g). Auf den ersten Blick schien das für mich ein Hindernis zu sein, trotzdem lässt sich das Gerät leicht in Hosen- und Jackentasche verstauen. Letztendlich erwies sich dieses Modell als äußerst vielseitig, da es sich leicht mit einer Hand bedienen lässt. Für mich, als ewiger Pendler, wäre es kein Problem, in der U-Bahn zu stehen und nebenbei WhatsApp-Nachrichten zu schreiben oder E-Mails abzurufen. Das Modell ist zwar damit wirklich handlich, die ständige Nutzung macht es aber schnell – na, sagen wir mal: glatt. Wegen seines günstigen Preises nutzt der Hersteller hauptsächlich Materialien wie eine Glasfront und Kunststoff. Habt Ihr keine Handyschale für das Telefon, und verschwitzte Hände oder schmutzige Finger, kann Euch das Telefon leicht aus der Hand rutschen. Das liegt daran, dass das Plastik die Finger schnell rutschig macht und dieses besonders auf der Rückseite und den beiden Seiten des Gerätes verarbeitet wurden. Bei der schwarzen Version, die ich im Test hatte, werdet Ihr Eure Fingerabdrücke schnell sehen. So erscheint das Smartphone immer so, als sei es leicht schmutzig oder verstaubt. 3,5 mm Klinkenstecker / © AndroidPIT

Huawei Y6s: Display Das Display des Einsteiger-Handys ist eine wirklich schöne Überraschung. Es misst 6,09 Zoll und bietet eine Auflösung von 720 x 1.560 Pixeln. Huaweis Entscheidung, die Ränder des Gerätes zu reduzieren, um so mehr Platz auf dem Bildschirm zu lassen, ist ein Erfolg. Was mich aber am meisten begeistert hat war de Farbanpassung des Bildschirms, mit denen das Auge entlastet werden soll. Die Funktion „Augenkomfort“, die blaues Licht für einen besseren Bedienungskomfort herausfiltert, hab ich wirklich sehr geschätzt (und meine Augen mit Sicherheit auch). Die Funktion könnt Ihr entweder manuell einstellen oder planen. Ich finde das ideal, weil Ihr so beim Einbruch der Nacht oder für eine letzte Verwendung vor dem Schlafengehen einstellen könnt. Denkt man an den Preis, dann ist die Bildschirmgröße des Huawei Y6s eine ziemlich gelungene Sache. Einen Makel gibt es dann aber doch: Die für den Bildschirm genutzten Materialien zwingen uns dazu, das Telefon ziemlich oft zu reinigen, da die Finger sonst nicht gut gleiten können. Aber einmal von diesem (großen) Problem abgesehen, erlaubt uns die Bildschirmgröße Videos zu schauen oder Arcade-Spiele zu zocken. Selbst das skypen per Kamera klappt hier gut. Rückseite des Geräts / © AndroidPIT Ein weiterer Kniff bei, Huawei Y6s: Ihr könnt den Bildschirm ganz nach Belieben anpassen. Das bedeutet, dass Ihr die Farbtemperatur des Bildschirms über das Einstellungsmenü anpassen könnt. Ganz wie Ihr es mögt, kann der Bildschirm dann kältere oder wärmere Farben anzeigen.

Huawei Y6s: Software Ohne Frage besteht durch den US-Bann die Ungewissheit über die Nutzung von Google-Produkten bei Huawei weiterhin. Das Huawei Y6s bietet Euch aber die volle Funktionalität von Android 9.0. Die klassischen Google-Anwendungen sind bereits vorinstalliert, und das Gerät scheint auch die Installation mehrere leistungshungriger Anwendungen von Google Play gut einstecken zu können. Als Betriebssystem läuft auf diesem Smartphone EMUI 9.1, dass die Animationen beispielsweise sehr schnell wiedergibt. Es mag bei diesem günstigen Kaufpreis vielleicht überraschend erscheinen, aber es stimmt, dass die einfache und intuitive Softwareerfahrung dieses Modell echt interessant macht. Hauptschnittstelle / © AndroidPIT

Huawei Y6s: Performance Nun stellt sich hier natürlich folgende Frage: Ist die Software für eine intensive Nutzung auch ausreichend? Die Antwort lautet ganz klar ja. Wenn Ihr Euer Smartphone zum Kommunizieren, Spielen oder zum Musikhören nutzt, ist sie vollkommen ausreichend . Was ich besonders schätze ist das intelligente Energiemanagement, das zur Optimierung des Smartphones beiträgt. Der 32-GB-Speicher ist für die Sicherung von Videos, Musik und Fotos jedenfalls mehr als ausreichend. Vergleichende Tabelle 3DMARK SLINGSHOT EXTREME DMARK SLINGSHOT Vulkan 3DMARK-SLINGSHOT GEEKBENCH 4 (SIMPLE/MULTI) PASSMARK MEMORY PASSMARK DISK Huawei Y6s Huawei 313 432 468 * 3181 5478 Xiaomi Redmi 7A 446 496 828 - 6574 52499 Redmi-Note 7 1356 1304 2065 1634/5904 12833 51462 Huawei P Smart 2019 824 1355 902 1522/5276 10584 54661 Realme 3 Pro 1813 1747 2647 1494/5912 12456 54076 Wiko View 3 429 658 659 758/3692 4436 31020 *Wir haben mehrere Tests mit Geekbench durchgeführt. Leider hast das Smartphone die Tests nie abschließen können. Stattdessen wurde der Bildschirm schwarz und wir bekamen eine Fehlermeldung, dass die Anwendung blockiert wurde.

Huawei Y6s: Audio Bei diesem Punkt dürfen wir nicht vergessen, dass das Huawei Y6s trotz seiner Vorzüge immer noch ein Einsteiger-Telefon bleibt. Wir müssen es deshalb auch genau als ein solches beurteilen. Von der Klangqualität kann das gute Stück also nicht mit einem Mid- bis High-End-Smartphone verglichen werden. Tatsächlich spielt dieses Smartphone Musik eher nicht zufriedenstellend ab – ist eher weit, wenn nicht sogar sehr weit davon entfernt. Der Klang bleibt sehr durchschnittlich. Für mich ist das ein ziemlich bedeutender Mangel im Bereich der Klangwiedergabe. Gleichzeitig ist es ziemlich frustrierend, wenn man an andere, leistungsfähigere Telefone gewöhnt ist. Das Telefon stößt hier schnell an seine Grenzen und der Ton geht irgendwo im Bass verloren. Für Musikliebhaber oder diejenigen, die einen guten Klang bevorzugen, ist das Modell also nicht geeignet. Egal, ob Ihr sehr gute Kopfhörer nutzt oder nicht, das Endresultat ist, dass dieses Modell von Huawei den Ton nur ziemlich mäßig wiedergibt. Huawei Y6s / © AndroidPIT

Huawei Y6s: Kamera Sucht Ihr nach einem Smartphone, das Euch großartige Fotos und Videos garantiert, ist die Auswahl begrenzt. Und selbst mit High-End-Smartphones sind die Qualitätsunterschiede während des Tages für einen normalen Benutzer nicht leicht zu erkennen. Deutlicher werden die Unterschiede erst nachts und im entsprechenden Nachtmodus. Das Huawei Y6s zählt zwar nicht zu diesen Elite-Smartphones, aber das bedeutet nicht, dass seine Kamera eine schlechte Qualität hätte. Im Allgemeinen habt Ihr hier durchaus die Möglichkeit, gute Bilder bei schwachen Licht zu knipsen. Die große Blende f/1,8 ermöglicht Euch eine Aufnahme bei 50 Prozent mehr Licht, im Vergleich zu einer Standardblende mit f/2,2, Ihr habt bei diesem Huawei-Smartphone also durchaus die Möglichkeit, scharfe und helle Bilder zu machen, ohne dafür gleich astronomische Geldsummen zahlen zu müssen. Auf dem Papier hat sich die neue Version des Y6 (2020) gegenüber dem Modell aus 2019 nicht verändert. Es ist immer noch eine 13-Megapixel-Hauptkamera auf der Rückseite und ein 8-Megapixel-Sensor auf der Vorderseite verbaut. Unter normalen Lichtverhältnissen liefert das Foto-Software-Update auf dem Smartphone-Markt akzeptable Ergebnisse und ist für den Preis des Modells zufriedenstellend. So kann die Kamera eines 150-Euro-Telefons je nach Lichtverhältnissen ganz unterschiedliche Ergebnisse liefern. Bei gutem Licht können Fotos wirklich gut aussehen, während die Bilder bei weniger Licht eher durchschnittlich gelingen. Einen großen Nachteil hat die Kamera allerdings: Nachtbilder. Ganz egal, ob Ihr bei diesem Modell den Blitz nutzt, den Nachtmodus einstellt oder Euren Instinkten folgt: Nehmt Ihr am Abend Bilder auf, sind sie wirklich schlecht. Aber in der Regel ist es ja nun auch einfach mal so, dass man das bekommt, wofür man bezahlt hat. Die Fotoanwendung wird mit den meisten (von uns benötigten Modi) geliefert: Auto, Beauty, Video, Pro, Panorama und HDR. Beachtet aber, dass Ihr das Telefon beim Fotografieren festhalten müsst. Durch sein Gewicht und seine Konstruktion ist das Y6s nämlich keine Action-Kamera. Wollt Ihr ordentliche Fotos machen, müsst Ihr Euch Zeit nehmen, ansonsten bekommt Ihr schnell verwackelte Bilder! Huawei Y6s Galerie Video Alles in allem muss man das Telefon schon wirklich gut stabilisieren, um Videos zu drehen. Während meines Tests habe ich festgestellt, dann man echt coole, kurze Videos drehen kann. Hier könnte Huawei allerdings noch einiges rausholen, wenn es an den Schwächen des Gerätes im Hinblick auf die Arbeit mit wenigen Lichtquellen arbeiten würde.

Huawei Y6s: Akku Eine der wohl größten Überraschungen dieses Tests war für mich der Akku, der in Huaweis Y6s steckt. Der verbaute Lithium-Ionen-Akku ist nicht herausnehmbar und hat eine überraschende Widerstandsfähigkeit. Gerade für ein Low-End-Smartphone. Bei einer durchschnittlichen Nutzung hält das Smartphone gut 16 Stunden durch, selbst bei der Verwendung von akkuintensiven Anwendungen, abwechslungsreichen Web-Browsing, Nutzung von YouTube und kontinuierlicher Nutzung von WhatsApp. Für den Kaufpreis ist das ein enormer Vorteil, da Ihr Euch wegen die Akkulaufzeit weniger Gedanken machen müsst. Mir ist hier übrigens was ganz lustiges passiert, während ich das Smartphone getestet habe: Ich war zu Hause und hatte keinen Strom (fragt bitte nicht warum, diese Geschichte würde ewig dauern). Jedenfalls saß ich nun dort und natürlich hatten meine zwei eigenen Smartphones keinen Saft mehr. Wer hat mich also in der Dunkelheit gerettet? Richtig, das Einsteigerhandy mit seinem extrem starken Akku. Und das während mich meine Apple-Telefone gerade so schnöde im Stich gelassen hatten. Dem Lieferumfang liegt ein Micro-USB-Kabel und ein 5V/2A-Ladegerät bei. Eine weitere angenehme Überraschung: Das Aufladen geht wirklich sehr schnell, sodass das Laden des Huawei Y6s nur etwas mehr als eine Stunde dauert.

Huawei Y6s: Technische Daten Abmessungen: 156,3 x 73,5 x 8 mm Gewicht: 150 g Akkukapazität: 3020 mAh Display-Größe: 6,09 Zoll Display-Technologie: LCD Kamera vorne: 13 Megapixel Kamera hinten: 8 Megapixel Blitz: LED Android-Version: 9 - Pie Benutzeroberfläche: Huawei EMUI RAM: 3 GB Interner Speicher: 32 GB Wechselspeicher: microSD Konnektivität: Dual-SIM , Bluetooth 4.2