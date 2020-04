Huawei Watch GT 2e im Test: sportlicher, aber auch besser?

Sportlicheres Design

Im Vergleich zum klassischen Design der Huawei Watch GT 2 hat die GT 2e einen sportlicheren Look bekommen. Die runden Auswahl-Knöpfe wurden zu schlankeren Versionen umgearbeitet und gehen nun fast fließend in das Uhrengehäuse über. Und während das Edelstahlgehäuse das flache Ziffernblatt umschließt, ist das Armband (passend zum Uni-Body-Design) aus hautfreundlichem Fluorkautschuk und zweifachen TPU-Material. Laut Huawei soll die GT 2e dadurch besonders atmungsaktiv und schweißresistent sein.

Und ich muss zugeben, ich konnte die GT 2e gut beim Sport tragen. Dass sich der Schweiß unter der Uhr natürlich sammelt, ist normal. Sorgen um etwaige Schäden muss man sich hier jedoch nicht machen, denn die Uhr ist bis zu 5 ATM wasserdicht. Daneben ist sie aber schwerer, als ich es mir bei einer Sportuhr wünschen würde. Allein ohne Armband wiegt die GT 2e 43 Gramm. Ein Gewicht, das man mit Sicherheit bemerkt, wenn man beim Laufen die Arme schwingen lässt.

Die Knöpfe sind bei der GT 2e schlanker und sportlicher als bei der normalen GT 2 / © AndroidPIT

Das 1,39 Zoll AMOLED-Display ist scharf und hell und bietet dabei eine gute Auflösung. So ist es auch bei Sonnenlicht und im Freien gut ablesbar. Für einen individuelleren Look kann man zahlreiche Ziffernblatt-Designs in der Huawei-Health-App herunterladen. Ich bin kein großer Fan von der standardmäßigen digitalen Wiedergabe von Uhrzeigern und freue mich über jede Digitaluhr, die ich beim Testen auf einer Smartwatch bekomme.

Lasst mich raten, nach dem Einwand wundern Euch die Fotos? Die wurden aufgenommen, bevor ich meinen Test starten und das Ziffernblatt anpassen konnte – das ist der einzige Weg, wie wir im momentanen Lockdown arbeiten können.