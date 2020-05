Huawei P40 lite E: Über die Masse zum Erfolg?

Huawei überflutet aktuell den Markt mit neuen Smartphones. Dabei haben das Huawei P40 Pro, P40, P40 Lite und nun auch das P40 Lite E eines gemeinsam: All diese Smartphones kommen ohne Google Mobile Services aus. Will Huawei über günstige Smartphones mehr Nutzer für HMS und der eigenen App Gallery gewinnen?

Die ersten Smartphones, die Huawei gänzlich ohne Google Dienste auf den Markt gebracht hat, waren alles hochpreisige Top-Smartphones mit einem Preis von knapp 1.000 Euro. Muss man bei solchen Top-Smartphones vorläufig sich noch in der Nutzung und in der Vielfalt der Apps einschränken, dann ist der Umstand, dass das P40 Pro (Test) oder auch das Mate 30 Pro (Test) gänzlich ohne Google Dienste auskommen muss, häufig ein Grund sich von Huawei abzuwenden.

Das neue Huawei P40 lite E ist eigentlich ein Y7p mit schöneren Namen. / © Huawei

Mit dem P40 und dem P40 lite schickte man vor wenigen Wochen nun günstigere Smartphones als quasi App Gallery Promotiongeräte ins Rennen. Aber auch bei einem Preis von 299,- Euro für das P40 lite überlegen sich die Käufer ganz genau, ob ein reibungslose Nutzung des Smartphones gegeben ist. Erst wenn Huawei bei seinen Smartphones ohne Google in noch tiefere Preisregionen eindringt, wird die käuferschaft eher kompromissbereiter. So ist es auch nicht verwunderlich, dass Huawei nun mit dem P40 Lite E ein neues Smartphone in die P40-Reihe einsortiert. Pfiffige Smartphone-Marktbeobachter werden aber beim Studium der technischen Daten schnell erkennen, dass das P40 Lite E eigentlich ein Huawei Y7p ist, dass schon im Februar vorgestellt wurde, aber nie den Weg in europäische Verkaufsregale geschafft hat.

Huawei P40 lite E: Alle Daten im Überblick Huawei P Display 6,39 Zoll IPS LCD mit 720 x 1.560 Pixel 159.8 x 76.1 x 8.1 mm Gewicht 176 Gramm Betriebssystem Android 10 AOSP Prozessor Kirin 710F Speicher 4GByte RAM + 64 GByte ROM Akku 4.000 mAh / microUSB 10 Watt Ladegeschwindigkeit Kamera Hauptkamera : 48 Megapixel-Weitwinkel-Sensor mit f/1.8-Blende, mit PDAF

: 48 Megapixel-Weitwinkel-Sensor mit f/1.8-Blende, mit PDAF Ultra-Weitwinkel-Kamera : 8 Megapixel-Sensor mit f/2.4-Blende

: 8 Megapixel-Sensor mit f/2.4-Blende Tiefensensor: 2 MP mit f/2.4

2 MP mit f/2.4 Frontkamera: 8-Megapixel-Sensor mit f/2.0-Blende, HDR, Videoaufnahme in 1.080p mit bis zu 30 fps Besonderheiten Fingerabdrucksensor auf der Rückseite Preis Erhältlich in Aurora Blau / Midnight Schwarz zum Preis von 199 Euro

Nun also bringt Huawei das preislich attraktive Smartphone mit Huawei Mobile Services und App Gallery für einen Preis von 199 Euro in den Handel. Zum Verkaufsstart legt Huawei noch eine Huawei Band 3e im Wert von knapp 20 Euro dazu. Es liegt die Vermutung nahe, dass Huawei mit dem Y7p oder hierzulande das Huawei P40 lite E ein quasi von Huawei Mobile Services subventioniertes Gerät in den Handel bringt um schnell mehr Nutzer zu bekommen. Diese Maßnahme könnte meines Erachtens auch gut funktionieren. Was meint Ihr? Schreibt uns Eure Meinung in die Kommentare.