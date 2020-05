Huawei trickst: Neuauflage des P30 Pro kommt mit Google-Diensten

Huaweis P40 ist erst das zweite Smartphone, das der Hersteller ohne Google-Dienste anbieten muss. Ein Faktor, der trotz ansonsten guter Hardware für viele Nutzer ein absolutes No-Go beim Kauf darstellt. Helfen könnte die Auflage eines alten Klassikers. In den Teilnahmebedingungen seiner "Klingt-Genial-Aktion" leakt Huawei selbst, dass am 15. Mai die Neuauflage des Huawei P30 Pro erscheinen soll.

Huawei leakt P30 Pro New Edition

In seiner "Klingt-Genial-Aktion" wirbt Huawei damit, dass man mit jedem gekauften Aktionsgerät entweder einen Mini Speaker oder die FreeBuds 3 kostenlos dazubekommt.

Jetzt gibt’s was auf die Ohren: Mit unserem genialen Deal begleitet dich deine Lieblingsmusik überallhin. Hol dir bis zum 31.05.2020 eines unserer Aktionsgeräte und als Gratiszugabe bekommst du die HUAWEI FreeBuds 3 oder einen HUAWEI Mini Speaker. https://t.co/hj3LkjkUtl pic.twitter.com/1ujLxRdR7k — HUAWEI Mobile DE (@HuaweiMobileDe) May 1, 2020

Klickt man auf den angegebenen Link und weiter zu den Teilnehmerbedingungen, kann man die Aktionsgeräte einsehen. Hier führt Huawei das P30, das P30 Pro und das P smart 2020 an. In einem weiteren Satz leakt das Unternehmen schließlich die Neuauflage des P30 Pro als "NEW EDITION" und gibt an, dass dieses ab dem 15. Mai ebenfalls zum Aktionsumfang zählt.

Die Neuauflage vom P30 Pro soll schon mitte diesen Monats erscheinen. / © Huawei

Google-Dienste dank Neuauflage wieder in Smartphones vorhanden

Obwohl der chinesische Hersteller durchaus gute Geräte entwickelt, wie unser Huawei-P40-Test gezeigt hat, können sich diese nur schwer auf dem internationalen Markt behaupten. Das Fehlen von Google-Diensten und -Anwendungen hält viele Nutzer von einem Kauf ab. Während neue Geräte von dem US-Bann betroffen sind, gilt für Neuauflagen jedoch eine andere Regel. Auf diesen dürfen weiterhin Google-Dienste laufen, solange die Änderungen nicht zu groß ausfallen, da sie hierdurch nicht als neue Geräte betrachtet werden. Auf diese Weise könnte Huawei die Google-Probleme umgehen und dennoch für den Kunden anspruchsvolle Geräte liefern.

Die Neuauflage vom P30 lite kam unter anderem mit einer verbesserten Kamera. / © AndroidPIT

In welchem Rahmen sich die Änderungen befinden sollen, ist bisher noch unbekannt. Einen Ausblick könnte aber das von Huawei bereits im Januar neu aufgelegte P30 lite geben. Dieses blieb dem alten Design treu, bekam aber einen größeren internen Speicher und Arbeitsspeicher spendiert. Daneben erhielt auch die Frontkamera eine Verbesserung und die Nutzer durften sich über neue Farbvarianten freuen.

Ob Huawei mit dieser Aktion den großen Griff landet, steht noch in den Sternen. Zumindest könnte das Unternehmen so aber wieder etwas mehr Geräte verkaufen, solange sich das eigene System noch nicht gegen Google durchsetzen kann.