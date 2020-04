Huawei ohne Google: Was verlieren wir wirklich?

Sei es per Download oder mit der Umzugs-App Phone Clone: Auf einem Honor- oder Huawei-Smartphone ohne Google-Apps funktionieren nicht mehr alle Apps, die Ihr vorher im Play Store heruntergeladen oder gar gekauft habt. In einer großen Stichprobe zeige ich Euch, mit welchen Problemen Ihr rechnen müsst und wie Ihr sie löst.

Nunmehr zwei Wochen habe ich das Google-lose Honor 9X Pro im Testbetrieb. Ich bin ich weniger frustriert als anfangs befürchtet. Etliche meiner alten Apps kann ich weiter verwenden. Entweder finde ich sie in einem anderen App-Store (seltenst in der AppGallery), ich kann sie durch eine Web-App ersetzen, oder ich finde eine interessante Alternative, auf die ich ohne den Zugzwang nie gestoßen wäre.

Immer wieder werde ich bei dieser so angestoßenen Entdeckungsreise positiv überrascht. Ich könnte aber verstehen, wenn jemand nicht die Neugier und vor allem die Geduld aufbringt, die diese Umstellung erfordert. Gehen wir also in Etappen durch …

Inventur: Diese Apps wurden getestet

Apps, die einfach weiter funktionieren

Zweiter Teil: Apps, die ich durch eine Web-App ersetzen musste Alternativen zu bekannten Apps Apps, die Ihr verlieren werdet



Vor dem Test des Honor 9X Pro hatte ich das Huawei nova 5T (Test) (mit Google-Diensten) im dauerhaften Einsatz. Das ist natürlich eine günstige Ausgangslage, denn so konnte ich für den Umzug aufs Honor 9X Pro das Huawei-Tool Phone Clone im vollen Umfang nutzen. Apps und App-Daten lassen sich so im Nu vom alten aufs neue Smartphone übertragen.

Folgende Apps waren Teil meines Tests und dienen somit als Stichprobe:

Airbnb

Basecamp 3

Bring!

Coronika

eBay

eBay Kleinanzeigen

EufyHome (Smart-Home-Steuerung)

Feedly

Geizhals

Google Assistant

Hangouts

Google-Kalender

Google Maps

(Hangouts) Meet

Gmail

ING Banking

Joey (Reddit-App)

LastPass

LinkedIn

Nuki

PayPal

Personio

ProtonMail

Signal

Slack

Spotify

Swipetimes

Syncthing

Telegram

threema

Trainline

winSIM Service

Zoom

Apps, die einfach weiter funktionieren

Folgende Apps konnten wir erfolgreich entweder per Phone Clone vom alten aufs neue Smartphone übertragen oder neu herunterladen und weiternutzen:

Airbnb (Phone Clone)

Coronika (Phone Clone)

eBay Kleinanzeigen (Phone Clone)

EufyHome (Smart-Home-Steuerung, Aurora Store)

Feedly (Website)

Geizhals (Phone Clone)

ING Banking (Aurora Store)

LastPass (Aurora Store)

LinkedIn (Phone Clone)

Nuki (Phone Clone)

PayPal (Phone Clone)

Personio (Phone Clone)

ProtonMail (Website)

Signal (APK Pure)

Slack (Aurora Store)

Spotify (Aurora Store)

Syncthing (F-Droid)

Telegram (F-Droid)

threema (Website)

Trainline (Phone Clone)

winSIM Service (Phone Clone)

Zoom (Phone Clone)

In der AppGallery fand ich Airbnb als "Quick App" vor. Ein Blick in die offizielle Dokumentation offenbart, dass es sich dabei offenbar um Huaweis Pendant zu Googles "Instant Apps" handelt (Doku). Die per Phone Clone oder Play-Store-Alternative installierte Version funktioniert jedoch tadellos.

In der AppGallery selbst fand ich nur die Apps Geizhals, Telegram und Trainline zum direkten Download. Bei Spotify führte mich der Eintrag auf den Download bei APK Pure. Suchte ich nach Google Maps, erschien die sehr gute Alternative Maps.me (siehe unten).

Ohne Google-Dienste steht es schlecht um Benachrichtigungen. / © AndroidPIT

Die aus dem Aurora Store bezogene Version der Banking-App von ING funktioniert tadellos. Erst wenn ich in den Einstellungen Benachrichtigungen bei Überweisungen aktivieren will, gibt es eine Fehlermeldung. Denn dann würde die App auf den GMS-Core zugreifen wollen, der auf dem Honor 9X Pro fehlt. Der stattdessen vorhandene HMS Core wird von der App nicht erkannt.

ProtonMail verhält sich ähnlich und warnt mich bei jedem Öffnen der App, dass ich nicht über eingehende E-Mails benachrichtigt werde. Dieselbe Warnung zeigt mir der Dienst auch an, wenn ich die App von der offiziellen Website herunterlade.

Bei Telegram hingegen greife ich auf die Variante aus F-Droid zurück. Diese ist für den Einsatz ohne Google-Dienste optimiert und heftet eine Benachrichtigung an. So bleibt die App im Hintergrund aktiv und kann alle paar Minuten den Server auf neue Nachrichten überprüfen.

Signal bietet seine App ebenfalls auf seiner Website zum APK-Download an. Leider ist die dort vorhandene Version oft älter als die Play-Store-Version. Beim Umzug Eurer Chats auf das neue Smartphone kommt es dann zu der Fehlermeldung, dass das Backup von einer neueren Version stammt und nicht wiederhergestellt werden kann. Die jüngste Version fand ich dann bei APK Pure.

Zwischenfazit

Not macht erfinderisch. Doch wie viel Erfindergeist darf ein Smartphone-Hersteller seinen Nutzern zutrauen? Android ist historisch etwas komplizierter zu bedienen als iOS. Besonders Bastler schätzen jedoch diese Eigenschaft, da es ihnen ein Gefühl von Mitbestimmung vermittelt: Ich kann mit dem Gerät machen, was ich will.

Doch wie viel Entdeckertrieb dürfen Huawei und Honor von ihren neuen Kunden erwarten? Für mich als relativ erfahrenen Smartphone-Nutzer stellte der fehlende Play Store eine mittelhohe Herausforderung dar. Doch wie sieht das für einen neuen Kunden aus, der Allerwelts-Apps wie WhatsApp plötzlich manuell herunterladen und aktualisieren muss?

Noch komplizierter wird es, wenn berufliche oder private Erfordernisse Google-Dienste unumgänglich machen. Im zweiten Teil dieser Artikel-Reihe will ich beschreiben, wie Ihr Google-Dienste wie den Kalender, Hangouts-Meet oder Gmail als Web-Dienste weiternutzt und welche Apps Ihr durch gute Alternativen ersetzen könnt. Eines kann ich vorwegnehmen: Alles funktioniert irgendwie. Und tendenziell wird es einfacher.