iPad-Konkurrenz: Huawei MatePad Pro kommt nach Deutschland

Schon letztes Jahr kam Huaweis Tablet, das MatePad Pro, in China auf den Markt. Heute veröffentlichte der chinesische Hersteller das Tablet auch für Deutschland. Der offizielle Markstart der iPad-Konkurrenz wird wohl im April diesen Jahres auf uns zukommen.

Auch wenn der MWC seine Tore geschlossen hält, stellt Huawei unbeirrt seine neuen Produkte für den europäischen Markt vor. Dabei auch das bereits bekannte MatePad Pro, dass in China bereits im Umlauf ist. Wie bereits von anderen Huawei-Produkten bekannt, müssen Käufer auch bei diesem Tablet auf Google-Dienste verzichten.

Huawei MatePad Pro kommt mit Eingabe-Stift

Das Tablet lockt mit einem verbauten Kirin 990-SoC und EMUI 10, der laut Pressemitteilung vor allem eine lange Akkulaufzeit unterstützen soll. Letztere basiert auf einen verbauten 7.250-mAh-Akku. Aufladen könnt Ihr es entweder mit dem 20-W-Netzteil, dem schnelleren 40W Huawei SuperCharge-Netzteil, oder als aller erstes Tablet, drahtlos. Gleichzeitig unterstützt das Tablet ebenfalls das Reverse Wireless Charging, mit dem sich andere Geräte aufladen lassen.

In Sachen Design bietet Euch das neue Tablet ein geräumiges QHD-Display (Auflösung: 2.560 x 1.600 Pixel) mit einer Bildschirmdiagonale von 10,8-Zoll im 16:10-Format. Die Pixeldichte liegt hier bei 280 ppi. Für einen gehobenen Klang will Huawei unter anderem mit einem Harman Kardon Lautsprecher sorgen.

Der Huawei M-Pencil kann induktiv geladen werden. / © Huawei

Neben dem Äußeren will Huawei beim MatePro Pad mit zusätzlichen Features punkten. Hierzu gehört neben einer 5G-Funktion und einem Huawei M-Pencil (Druckempfindlichkeitsstufen: 4.096 und Neigungsunterstützung), unter anderem auch die Multi-Screen Collaboration (Dateien zwischen Tablet und Smartphone per Drag and Drop übertragen) oder die Floating-Window-Option. Mit Letzterer könnt Ihr auch dann noch auf Kurznachrichten antworten, wenn Ihr gerade beispielsweise einen Film seht. Hierfür muss beispielsweise die App nicht minimiert werden.

Wir konnten das neue Huawei MatePad Pro bereits in die Hände nehmen. / © AndroidPIT

Huawei MatePad Pro: Preise und Zubehör

Wie so oft, ist auch bei diesem Tablet der Preis vom Speicherplatz abhängig. Das günstige Tablet mit 6 GB RAM und einem 128 GB Speicher, in diesem Falle nur WLAN, bekommt Ihr für 549 Euro. Legt Ihr noch einmal 100 Euro obendrauf, könnt Ihr Euch schon über 8 GB RAM und einer Speichergröße von 256 GB freuen. Für 749 Euro bekommt Ihr das Tablet mit Kunstleder-Beschichtung.

Das Huawei MatePad Pro kommt mit auf Wunsch mit Tastatur. / © Huawei

Für zusätzliches LTE müsst Ihr auf die regulären Preise 50 Euro dazu zahlen. Der Startpreis würde damit bereits bei 599 Euro liegen. Einzige Ausnahme ist die Kunstleder-Version, die es leider nicht mit LTE geben wird.

Wollt Ihr bereits jetzt ein Tablet mit 5G Euer eigen nennen, müsst Ihr bei Huawei tiefer in die Tasche greifen. Das günstigste Tablet bekommt Ihr in diesem Segment für 799 Euro mit 8 GB RAM und einer Speichergröße von 256 GB. Wer mehr will muss auch mehr zahlen. 5G und einen 512 GB Speicher erhaltet Ihr erst, wenn Ihr 150 Euro mehr ausgebt. Für das Zubehör müssen Tablet-Fans zusätzlich Geld ausgeben: Der M Pencil kostet 99 Euro. Für 129 Euro bekommt Ihr eine Tastatur-Hülle dazu. Klapp-Cases und Einschub-Sleeve gibt's wahlweise für 39 Euro.

Im April werden sowohl die WLAN-Version als auch die LTE-Version des MatePad Pro auf den Deutschen Markt kommen. Auf das 5G-Tablet müssen wir allerdings noch warten. Bisher wurde noch kein Datum bekannt gegeben. Wir werden Euch aber weiter auf dem Laufenden halten.