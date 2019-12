Huawei FreeBuds 3 im Test: die Android-Alternative zu AirPods

Huawei bietet mit den FreeBuds 3 True Wireless Earbuds mit ANC an. Sind die FreeBuds 3 mit einem Listenpreis von 179 Euro eine echte Alternative zu Apples AirPods (Pro). Wir haben sie getestet und zeigen euch die Stärken und Schwächen in unserem Review.

Bewertung

Pro ✓ Design und Komfort

✓ Komplett kabellos

✓ Gesprächsqualität

✓ Gesamteindruck Contra ✕ Keine direkte Lautstärkeregelung

✕ Keine direkte Rufannahme/-Abweisung

✕ ANC-Umsetzung

✕ Einige spezifische Funktionen nur mit EMUI 10

Huawei FreeBuds 3: Design und Verarbeitung Huaweis FreeBuds 3 ähneln im Design zweifellos den erfolgreichen AirPods von Apple . Diese wurden in den sozialen Medien anfangs als "Zahnbürste" verhöhnt, trotzdem überzeugen sie inzwischen zahlreiche Nutzer. Sie haben sich zu einem echten Trend entwickelt. Das dürfte wohl ein Grund dafür sein, dass Huawei sich von Apple designtechnisch inspirieren ließ. Das Ergebnis lässt sich sehen, Huawei hat gute Arbeit gemacht. Apple AirPods Pro (links), Huawei FreeBuds 3 (rechts). / © AndroidPIT Die FreeBuds 3 sind aus poliertem Kunststoff, mit Ausnahme der Unterseite, die aus Metall ist. Sie fühlen sich solide an und wirken auf mich gut verarbeitet. Insgesamt hinterlassen sie bei mir, besonders in der dunklen Farbvariante, einen hochwertigen schönen Eindruck. Durch das Schwarz heben sie sich angenehm von vielen ihrer Konkurrenten ab. Ein wichtiger Aspekt beim Kauf von True Wireless Earbuds ist der Tragekomfort und bei mir sitzen die FreeBuds 3 gut und sicher im Ohr. Ich habe sie unterwegs in der Stadt und zwei Mal beim Lauftraining benutzt und sie sind mir nie rausgefallen. Nach drei Stunden Tragen liegen sie mir noch immer bequem in den Ohren und fallen mir mit ihrem Gewicht kaum auf (sie wiegen jeweils 4,5 Gramm). Sie liegen gut im Ohr und fallen nicht raus / © AndroidPIT Gerade im Vergleich zu den AirPods Pro sind die "Beine" der FreeBuds 3 recht lang und meiner Meinung nach unpraktisch in Kombination mit größeren Ohrringen oder -reifen, in denen sie sich bei mir auf jeden Fall öfter verhedderten. Da die FreeBuds 3 keine In-Ear-Kopfhörer sind, haben sie natürlich auch keinen isolierenden Gummiüberzug und werden nicht an/in den Gehörgang gedrückt - Außengeräusche sind also deutlich zu hören. Huawei hat dem neuen Earbud-Modell im Gegensatz zu Apple eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC) spendiert - die normalen Airpods im Earbud-Design haben kein ANC. Huaweis FreeBuds 3 sehen also gut aus und bieten angenehmen Tragekomfort (vermutlich für die meisten, zumindest für mich). Dank IPX4-Zertifizierung (Spritzwasser wird toleriert) können die FreeBuds 3 auch bei manchen Outdoor-Sportarten, nicht aber beim Schwimmen verwendet werden. Das Ladecase, in dem die Huawei FreeBuds 3 transportiert werden, ist kreisrund und in der schwarzen Version ähnlich glänzend wie Klavierlack. Leider zieht es Fingerabdrücke magisch an. Das Case passt bequem in eine Hosentasche und ist mit 48 Gramm noch leicht. Es ist etwas flacher und höher als das Airpods-Pro-Case und unterstützt induktives Laden (Qi-Standard). Das Ladecase passt in deine Hosen-Tasche / © AndroidPIT Das Huawei-Logo ist auf der Rückseite unterhalb des Scharniers für den Deckel des Ladecase. Das hat mich etwas gewundert. Beim ersten Mal habe ich das Case versucht, von der falschen Seite aus zu öffnen, vielleicht geht es anderen auch so. Das Ladecase verfügt über eine Außen-LED (neben dem USB-Anschluss) und eine Innen-LED um den Ladestand zu zeigen und einen USB Typ C-Anschluss, zum Aufladen (denkt dran, dass es USB-Typ-C ist!). Etwas versteckt auf der rechten Seite (von vorne betrachtet) könnt ihr eine kleine Runde (Verbindungs-)Taste erfühlen, drückt ihr diese Taste, lassen sich die FreeBuds 3 über Bluetooth koppeln (unterstützt wird Bluetooth 5.1). Das Huawei-Logo befindet sich auf der Rückseite des Ladecase / © AndroidPIT

Huawei FreeBuds 3: Wie funktionieren sie? So koppelt ihr die FreeBuds 3 Um die FreeBuds 3 verwenden zu können, müsst ihr sie mit eurem Smartphone verbinden. Aktiviert dazu Bluetooth auf eurem Gerät, öffnet das Ladecase und drückt zwei Sekunden lang auf die Verbindungstaste. Wenn die Innen-LED zwischen den beiden geparkten Earbuds zu blinken beginnt, sind sie bereit zum Koppeln. Besitzt ihr ein Huawei-Smartphone (Voraussetzung ist EMUI 10), ist das Koppeln denkbar einfach: Haltet das Ladecase nah an euer Telefon und es erscheint ein Popup-Fenster in dem ihr das Koppeln mit einem Druck auf OK bestätigen könnt. Ein bisschen ist das Ganze natürlich dem Kopplungsprozess bei Apple abgeschaut, haltet ihr neue AirPods bei geöffnetem Case an euer iPhone erscheint so ein Fenster vergleichbar auch. Die FreeBuds 3 könnt ihr in wenigen Sekunden mit eurem Smartphone koppeln / © AndroidPIT Was ihr direkt über die FreeBuds 3 steuern könnt Die FreeBuds 3 bieten keine physischen Tasten, stattdessen bieten sie anpassbare Gesten, dazu braucht ihr aber die Huawei-AI-Life-App (kostenlos im Google Play Store verfügbar) - iPhone-User bleiben hier bis auf Weiteres außen vor, die App gibt es aktuell nur für Android. Ihr könnt zum Biespiel für den linken und den rechten FreeBud 3 jeweils eine Aktion für doppeltes Berühren als jeweilige Geste einstellen. Die FreeBuds 3 reagieren auf die Gesten ohne weitere Nachfrage und führen die Kommandos aus. Das geht, wie ich finde, recht einfach und intuitiv. Standardmäßig schaltet das Doppeltippen auf den rechten FreeBud 3 zum nächsten Song und das Doppeltippen auf den linken aktiviert, bzw. deaktiviert die Rauschunterdrückung. Über die AI-Life-App können die hinterlegeten Kommandos verändert oder deaktiviert werden: die Wiedergabe eines Songs aktivieren oder unterbrechen

den Sprachassistenten aktivieren Aus der Android-App für die FreeBuds 3 lassen sich die Gesten anpassen / © AndroidPIT Leider kann die Lautstärke (bisher) nicht über Gesten gesteuert werden, was ich für sinnvoll halten würde. Es bleibt also nur der Umweg über das Smartphone und das ist manchmal einfach unpraktisch. Außerdem lassen sich einige Funktionen nur mit einem Huawei-Smartphone nutzen, auf dem EMUI 10 als Benutzeroberfläche läuft: Popup-Fenster für einfaches Koppeln (ähnlich wie AirPods mit iPhones)

Stoppen und Fortsetzen der Wiedergabe, wenn die FreeBuds 3 aus dem Ohr genommen werden Aktive Rauschunterdrückung Huawei hat die FreeBuds 3 mit aktiver Rauschunterdrückung (ANC) ausgestattet. Die Kopfhörer erlauben es aufgrund des offenen Designs naturgemäß nicht, den Umgebungslärm vollständig zu blockieren. Das merkt man vor allem an überfüllten Orten wie z.B. im Supermarkt. Die FreeBuds 3 reduzieren bei aktivem ANC zwar die Außengeräusche, aber sie eliminieren diese nicht völlig. Auch wenn ihr am Arbeitsplatz ANC für völlige Ruhe nutzen wollt, um konzentriert arbeiten zu können, reicht die Leistung von ANC bei den FreeBuds 3 nicht. Die FreeBuds 3 leisten gute Arbeit wenn sie das Summen eines Kühlschranks im Hintergrund filtern sollen (wie der nervige Kühlschrank, den wir hier im Büro zum Beispiel haben). Insgesamt machen sie als True Wireless Earbuds schon einen guten Job. Innerhalb der AI-Life-App könnt ihr den Grad der Geräuschunterdrückung übrigens manuell anpassen. Ohne die App können die FreeBuds 3 natürlich als normales Bluetooth-Headset verwenden. Was fehlt sind dann anpassbare Gesten (die werkseitigen sind aber aktiv), die veränderbare Geräuschunterdrückung (Standard-ANC geht über Standard-Geste) und - was deutlich schwerer wiegt - es sind ohne die AI-Life-App keine Firmware-Updates möglich. Ihr könnt die FreeBuds 3 auch ohne Huaweis AI-Life-App benutzen / © AndroidPIT

Huawei FreeBuds 3: Audio Huaweis FreeBuds 3 kommen mit dem neuen Kirin A1-Chip mit Bluetooth 5.1, BT/BLE-zertifiziertem Dual-Mode und 356 MHz-Audioprozessor. Was bringt euch das? Die Bluetooth-Verbindung ist im Vergleich zu älteren Standards vor Version 5 stabiler und unterbrechungsfrei. Huawei verspricht euch außerdem eine bessere Audio-Video-Synchronisation - Bild und Ton sollten also zum Beispiel bei einem YouTube-Video nicht mehr asynchron sein. Huawei verwendet Dual-Channel-Übertragung für die FreeBuds 3. Diese Technologie ermöglicht es, die Informationen getrennt und dennoch synchron an die beiden Kopfhörer zu übertragen. Das soll die Latenz gering halten, Ton wird quasi flotter übertragen, trotz fehlender Strippe im Vergleich zu klassischen Kopfhörern. An Codecs unterstütz das neue Modell von Huawei AAC (der Codec, den Apple Music und YouTube Music anbieten) und SBC (standardmäßig immer unterstützt bei Bluetooth). Am besten in Verbindung mit EMUI 10 / © AndroidPIT Musikwiedergabe Der Klang der FreeBuds 3 ist in den Mitten und im Hochtonbereich gut, der Bass warm. Erwartet vielleicht auf Grund des offenen Designs jedoch keine überragenden Klangwunder zu bekommen: Ihr könnt Musik laut genug hören, stellt ihr auf Maximum, kann es manchmal etwas blechern klingen und der Bass könnte meiner Meinung nach besser sein. Wahrscheinlich werden euch die FreeBuds 3 bei gesungener Musik mehr gefallen, als bei Instrumental-Musik. Stücke wie You've Got The Love von Florence + The Machine hörten sich in meinen Ohren gut an. Ach und wenn ihr die Kopfhörer rausnehmt, stoppt die Musikwiedergabe, aber vorerst nur mit Huawei-Geräten, auf denen EMUI 10 läuft. Anrufe Die FreeBuds 3 eignen sich hervorragend für Anrufe : Ihr solltet eure Gesprächspartner klar und deutlich verstehen und diese euch auch. Das gilt unabhängig vom Umgebungslärm, dieser wird schließlich erfolgreich gefiltert. Dafür sorgt ein integrierter Sprachsensor in den Kopfhörern, der Knochenschall aufnimmt und eure Stimme für euren Gesprächspartner verbessert. Was allerdings stört ist, dass es (noch) keine Geste zum Annehmen oder Ablehnen eines Anrufs direkt an den FreeBuds 3 gibt. Hier sollte Huawei nachbessern.

Huawei FreeBuds 3: Akku Im Innern werden die FreeBuds 3 von einem 30mAh Akku mit Srom versorgt. Das Ladecase verfügt über einen 410mAh starken Akku. Die FreeBuds 3 sollen Musik bei mittlerer Lautstärke etwa 4 Stunden lang wiedergeben können, wenn ihr ANC nicht so intensiv nutzt, etwas länger. Das Gehäuse bietet Saft für weitere 20 Stunden Betriebszeit und kann in rund 60 Minuten über den USB-Typ-C-Anschluss aufgeladen werden. Falls euer Smartphone ein Ladegerät mit dem selben Anschluss hat, könnt ihr das Ladecase der FreeBuds 3 damit auftanken. Oder aber Ihr ladet die FreeBuds kabellos via Qi-Ladepad oder einem Smartphone mit Reverse Wireless Charging auf.