Huawei Foto-Panne: Der Teufel steckt im Detail

Wenn Huawei-Smartphones etwas können, dann Fotos. Wie wir bereits in einem anderen Artikel berichteten, konnte das neue P40 Pro im Test von DxO Mark besonders mit seinem Zoom begeistern. Ein für den Huawei Mobile Photo Contest genutztes Foto bringt dem Unternehmen allerdings ungewollte Aufmerksamkeit.

Schönes Foto – nur eben nicht von Huawei

Die Strategie ist nicht neu: Mit einem Video warb Huawei für seinen Foto Contest auf Weibo. Hierfür zeigte das Unternehmen im Promo-Video einige Fotos, die mit Huawei-Smartphones aufgenommen wurden. Pech für das Unternehmen: Weibo-Nutzer Jamie-hua sah sich das Video genauer an und erkannte ein Foto wieder.

Tatsächlich kann das betreffende Bild auf 500px gefunden werden und gehört der Fotografin Su Tie. Diese nahm das Foto aber nicht etwa mit einem Huawei-Smartphone auf, sondern mit einer Nikon D850. Neben diesem Bild führte Jamie-hua weitere Bilder auf, die ihm suspekt vorkamen. Beweise konnte er hier aber nicht vorlegen.

Nicht der erste Foto-Fake von Huawei

Huawei selbst hat sich bereits zu den Vorwürfen gemeldet und sich entschuldigt. Laut dem Unternehmen habe der Herausgeber hier einen Fehler gemacht, da die Fotos nicht richtig gekennzeichnet gewesen waren. Daneben wurde das falsche Foto aus dem Promo-Video entfernt.

Interessant ist aber, dass Huawei ein solcher Fauxpas nicht zum ersten Mal unterlaufen ist. So gab es einen vergleichbaren Fall bereits 2016 mit dem P9 des Herstellers. Hier warb Huawei auf der Google+-Seite mit einem DSLR-Foto für die P9-Kamera (zdnet). Dass das gezeigte Foto allerdings nicht mit dem P9 geknipst wurde, sondern mit einer DSLR-Kamera von Canon, gab das Unternehmen nicht an. Zwar schrieb Huawei auch nicht, dass das Bild mit einem P9 geschossen wurde, jedoch erweckte der Eintrag diesen Eindruck. Laut Huawei sollte das Bild lediglich zur Inspiration der Community dienen. Auch in diesem Fall wurde sowohl das Foto, als auch der zugehörige Eintrag gelöscht.

Weshalb Huawei trotz durchaus guter Kameras in den eigenen Geräten immer wieder auf fremde Bilder zurückgreift, ist unverständlich. Und besonders in seiner momentanen Lage, Geräte auch ohne Google-Dienste verkaufen zu wollen, hat es sich mit diesem Marketing einen durchaus schlechten Dienst erwiesen.