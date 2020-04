HOT! Asus ROG Phone + Zubehör und mehr im Angebot

Eines der besten Gaming-Smartphones aller Zeiten ist derzeit als besonderes Schnäppchen zu haben. Asus bündelt es mit starkem Zubehör, für das Ihr sonst 300 Euro extra bezahlen würdet. So wird aus dem Smartphone eine echte mobile Spielkonsole. Darüber hinaus bietet Asus zwei weitere attraktive Smartphone-Schnäppchen an. Doch greift schnell zu, denn die Angebote sind zeitlich limitiert!

Das gab's noch nie. Bestellt Ihr bis 14. Mai das ohnehin schon mächtige Gaming-Smartphone ROG Phone bei Asus, bekommt Ihr das TwinView Dock gratis dazu. Das Zusatz-Display (natürlich AMOLED) addiert 6.000 mAh Akku-Kapazität (auf insgesamt 10.000 mAh!), zwei Schultertasten und satte vier Lautsprecher. Das TwinView Dock kostet normalerweise 249 Euro extra, ist aber Teil des nun zeitlich limitiert erhältlichen Bundles.

(Mehr technische Daten dazu auf der Produktseite)

Das TwinView-Dock gibt Euch mehr Akkulaufzeit und ein zweites Display für das ROG Phone. / © Asus

Doch damit noch nicht genug. Auch das normale ROG-Phone-Case liegt dem Bundle bei. Die transparente Hülle im Wert von 50 Euro schützt Euer Gaming-Smartphone gegen Stöße und Kratzer; zwar ohne Zusatz-Akku, Schultertasten oder Extra-Anschlüsse, dafür aber auch ohne dick aufzutragen.

Das ROG Phone gilt weiterhin als eines der besten Gaming-Smartphones für Android. In ihm werkelt ein auf 2,9 GHz getakteter Qualcomm-Chipsatz des Typs Snapdragon 845. Dem stehen 8 GByte RAM und 512 GByte Speicher zur Seite. Außerdem gibt es ein sechs Zoll großes AMOLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 90 Hz. Per Software-Update erhält es das aktuelle Android 10. Klingt interessant? Überzeugt Euch selbst in unserem Test des Asus ROG Phone.

Das Angebot gilt nur bis bis 14. Mai. Überlegt also nicht zu lange.

Auch diese Smartphone-Schnäppchen sind mega-hot!

Ebenfalls bis 14. Mai schenkt Euch Asus die Powerbank ZenPower (10.500 mAh) beim Kauf eines ZenFone Max M1. für kaum mehr als hundert Euro erhaltet Ihr ein 5,5 Zoll großes Full-HD-Display, einen langanhaltenden Akku mit 4.000 mAh sowie Dual-Kamera mit 13 MP vorne und hinten.

Für nur 109 Euro ist das ZenFone Max M1 erste Wahl. / © Asus

Schmale Display-Ränder, Metallgehäuse, Fingerabdrucksensor und Dual-SIM plus microSD-Support runden das Paket ab. Das Zenfone Max M1 ist das ideale Einsteiger-Samrtphone. Im Bundle mit der Powerbank wird aus dem Dauer- ein echter Marathonläufer.

Noch günstiger ist das ZenFone Live L2. Das gibt es bloß noch bis Ende April zum unschlagbar günstigen Preis von 89 Euro. Es hat eine vergleichbare Performance wie das gute ZenFone Max M1 und bietet ebenfalls vollen Dual-SIM-Support bei gleichzeitiger Verwendung einer microSD-Karte. Die Hauptkamera löst ebenfalls mit 13 MP auf und die Selfie-Cam bietet acht Megapixel.

Jetzt zuschlagen: Das preiswerte ZenFone Live L2 ist nur noch wenige Tage erhältlich. / © Asus

Lasst Euch die tollen Angebote nicht durch die Lappen gehen. Insbesondere das ROG-Phone mit dem Akku-Case können wir nach einem ausgiebigen Test wärmstens empfehlen. Aber auch die anderen beiden Schnäppchen haben in ihrem Preissegment alles richtig gemacht.