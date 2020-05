Horror-Szenario für Apple: Leaker will Produktvideo veröffentlichen

Update: Das angekündigte Video wurde von Prosser mittlerweile veröffentlicht:

Originalmeldung

Der Tech-Branche steht der Mund offen: Nie gab es mehr Vorabinformationen zu Apple-Produkten wie im Jahr 2020. Wir wissen mittlerweile alles über Apples neues iPhone-12-Lineup, das mit vier Modellen, 120-Hz-Panel und neuem Kamera-Modul kommen wird. Ein Produkt, das der bisher stets treffsichere Ming Chi Kuo erst in einigen Jahren auf dem Markt sieht, ist die Apple Glasses, eine filigrane Tech-Brille, die mit dem iPhone gekoppelt werden kann und als eine Art erweitertes Display und Fitnesstracker dienen wird.

Eben jenes geheime Apple-Produkt will Jon Prosser bereits gesehen haben und wir dürfen sehr sicher sein, dass im Hause Apple gerade der Haussegen mächtig schief hängt. Apple blieb bis zum großen Leak des iPhone XS während der IFA im Jahr 2018 weitestgehend verschont von "echten" Leaks. Immer wieder sahen wir mögliche Designs und Rendering, die Tech-Künstler entwerfen – aber ganze Produktspezifikationen Monate vor der Veröffentlichung? Das gab es bei Apple noch nie.

I can’t believe I’m going against Kuo on this one... but I believe he’s wrong.



Apple Glasses are aimed for March-June 2021.



Also.

I’ve seen them.

They’re sleek as hell. 👀



Will be showing you soon 🤫 https://t.co/0GaOYDA5N8