Honor View 30 Pro und 9X Pro sind da: Huawei löst das Google-Problem

Huawei hat es nicht leicht: Die Begeisterung über die neuen Produkte, die das Unternehmen in diesem Jahr auf den Markt bringt, hält sich merklich in Grenzen. Der USA-Bann und der damit verbundene Bruch zwischen Huawei und Google überschattet die Produktvorstellungen, die der chinesische Hersteller im Rahmen der Frühjahr-Launches abhält. Auch unter der Marke Honor hat das Unternehmen nun zwei eigentlich vielversprechende Geräte präsentiert: das Honor View30 Pro und das Honor 9X Pro. Beide neuen Honor-Smartphones kommen ohne Google-Dienste auf den Markt.

Honor View30 Pro mit Kirin 990 und Sony-Kamera

Als neues Flaggschiff bringt Honor im Laufe des Jahres das View30 Pro auf den Markt. Optisch besticht das Handy im mittlerweile typischen Honor-Look mit kräftig leuchtenden Farben und Glanzeffekten. Honor nennt das neue Design "Aurora Nano Technology". An der Front zeigt sich beim View30 Pro ein nahezu randloses 6,57-Zoll-Display mit einer Screen-to-Body-Ratio von 91,46 Prozent (Hersteller-Angabe, noch nicht verifiziert). Die Huawei-Tochter setzt zudem auf eine linksseitige Punch-Hole-Aussparung für die Doppel-Kamera. Die Display-Auflösung gibt Honor mit 1.080 x 2.400 Pixel an, was Full-HD+ entspricht. Den Telefonlautsprecher verbaut Honor hauchdünn am oberen Rand, sodass ein beeindruckendes randloses Design unterstrichen wird.

Rückseitig gibt's neben ganz viel Schimmer eine im Rechteck angeordnete Triple-Kamera zu bewundern. Honor setzt hier auf den 40-Megapixel-Sensor von Sony (IMX600). Die Hauptknipse wird von einem 12-Megapixel Ultra-Weitwinkel-Sensor flankiert und durch einen 8-Megapixel-Tele-Sensor lassen sich Motive mit bis zu 3-fach optischem Zoom ranholen. Frontal steht eine 32-Megapixel-Kamera mit f/2.0-Blende und ein 8-Megapixel-Weitwinkel-Sensor für Schnappschüsse zur Verfügung. Die Kameras sind auf zahlreiche KI-Verbesserungen, wie Bildstabilisierung oder einen Nachtmodus ausgerichtet.

Auch dieses Jahr bringt Honor sein neues Flaggschife im typische Honor-Look raus. / © Honor

Im Inneren des Honor View30 Pro arbeitet der 7-Nanometer-Chip namens Kirin 990. 8 GB RAM stehen zur Verfügung, wobei der interne Speicher je nach Wahl mit 128 GB oder 256 GB verfügbar ist. Für Strom sorgt der verbaute Akku mit Kapazität von 4.100 mAh. Dank 40-Watt Super Charge-Technologie lässt sich das Honor in 30 Minuten um bis zu 70 Prozent aufladen (Hersteller-Angabe, noch nicht verifiziert). Etwas langsamer geht's laut Honor auch kabellos: Die 27 Watt Wireless SuperCharge-Funktion lädt in 50 Minuten rund 52 Prozent auf. Das neue Honor-Flaggschiff soll in vier Farben kommen, wobei eine Farbe in Honor-Manier den Markt erst später erreichen wird:

Ocean Blue

Midnight Black

Iceland frost

Sunrise Orange (Erscheint später in diesem Jahr)

Das Honor-Smartphone ist für künftige 5G-Netze gewappnet. Wer das Gerät kauft, muss bedenken, dass zahlreiche beliebte Apps, darunter alle Google Mobile Services (GMS) nur über Umwege installiert werden können. Vorinstalliert ist die Benutzeroberfläche Magic UI 3.0.1, die auf Android 10 basiert. Der Preis und das Release-Datum für das Honor View30 Pro stehen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels noch nicht fest, und werden bei Verfügbarkeit ergänzt.

Honor 9X Pro: So löst Huawei das Google-Problem

Mehr Infos zum Marktstart und Preis in Deutschland haben wir zu Honors Mittelklasse-Smartphone 9X Pro. Es soll im März 2020 erscheinen und 249 Euro kosten. Ein attraktiver Preis, der Euch folgende Features bringt:

Huawei 9X Pro Daten

Prozessor: Kirin 810

Speicher: 256 GB (Um bis 512 GB erweiterbar)

Arbeitsspeicher: 6 GB RAM

Display: 6,59 Zoll FullView-Display (1.080 x 2.340 Pixel) IPS

Hauptkamera: Triple-Kamera mit 48 Megapixel-Sensor, Ultra-Weitwinkel-Sensor mit 8 Megapixeln und 2 Megapixel Tiefensensor

Front-Kamera: 16 Megapixel Popup-Kamera

Akku: 4.000 mAh (Kein Quick Charge)

Das Honor 9X Pro kommt mit Popup-Kamera. / © Honor

Als Besonderheit stellt Honor den Zugang zur AppGallery heraus. Demnach habe das Honor 9X erstmals Zugriff auf "exklusive und essentielle Apps aus Huaweis AppGallery". Dazu gehören laut Honor Apps aus den Bereichen Fitness und Lifestyle, Musik, Fotografie, Unterhaltung und Gesundheit. Um den fehlenden Google Assistant zu kompensieren, integriert Honor den hauseigenen Huawei Assistant. Wir sind sehr gespannt, wie sich das Fehlen von zahlreichen bekannten Apps im Alltag anfühlen wird. Den Test zum Honor 9X Pro könnt Ihr in den kommenden Wochen lesen.