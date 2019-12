HONOR Band 5: Das Allrounder-Fitnessband zum Bestpreis

Weihnachten ist die Zeit der Besinnlichkeit und der Freude. Im Kreis der Familie wird gelacht und gespeist und die Sorgen des Alltags werden vergessen. Manche nutzen die Zeit auch, um das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und gute Vorsätze für das nächste zu beschließen. Oft steht dabei die Fitness im Vordergrund und der Wunsch, mehr für sich und seine Gesundheit zu machen. Das HONOR Band 5 ist dafür genau der richtige Fitnessbegleiter. So hat der innere Schweinehund in Zukunft keine Chance!

Hier kommt kein Sportler zu kurz: Unzählige Fitnessmodi

Der neueste Fitnesstracker von HONOR bietet eine Vielzahl an Funktionen. So werden 10 verschiedene Sportmodi unterstützt wie zum Beispiel Radfahren, Laufen, Rudern, Schwimmen und freies Training. Dabei liegt das HONOR Band 5 mit einem Gewicht von 23 g ultraleicht am Handgelenk an und das brillante AMOLED-Vollfarb-Display kann sogar bei starker Sonneneinstrahlung gelesen und per Touchscreen bedient werden. Einem langen Outdoortraining steht so nichts im Wege. Dabei hält der Akku bis zu 14 Tage bei normalem Gebrauch durch.

Das HONOR Band 5 überzeugt durch eine Vielzahl an Fitnessmodi und Lifestyle-Funktionen. / © Honor

Die Gesundheit im Fokus

Das HONOR Band 5 ermöglicht es Nutzern nachzuvollziehen, wie sich ihr Körper und seine Funktionen während des Trainings, im Schlaf oder in großen Höhen verändert und setzt damit einen neuen Standard in der barrierefreien, tragbaren Gesundheitstechnologie*. Seine drei Highlights sind der SpO2 Monitor (Pulse Oxygen Saturation), die TruSleep-Funktion und die 24 Stunden kontinuierliche Echtzeit-Herzfrequenzmessung. Der SpO2-Monitor ermöglicht eine Überwachung der Blutsauerstoffsättigung für Gesundheits- und Fitness-Anwendungen. Die TruSleep-Funktion tracked den Schlaf der Nutzer und bietet am nächsten Morgen Tipps für eine noch erholsamere Nacht. Zu guter Letzt kann das Band 5 auch in Echtzeit den Puls überwachen und schlägt Alarm, wenn ein vordefiniertes Puls-Limit überschritten wird.

Voll im Style

Das ist aber nicht alles: Auch der Lifestyle kommt natürlich nicht zu kurz. Die „Remote Music Control“ Funktion lässt Nutzer die Musikwiedergabe ihres Smartphones ganz leicht über das HONOR Band 5 steuern. Außerdem können sie Benachrichtigungen bei eingehenden Anrufen erhalten und diese annehmen und ablehnen. Über E-Mails, SMS und Social Apps bleiben User mit dem HONOR Band 5 immer auf dem Laufenden. Auch kann das HONOR Band 5 als Fernbedienung für die Smartphone-Kamera dienen. Alles in allem ist das HONOR Band 5 so nicht nur der perfekte Fitnessbegleiter, sondern auch ein praktischer Lifestyle Assistent, der das Leben einfach einfacher macht.

Das Honor Band 5 ist das perfekte Last-Minute-Weihnachtsgeschenk. / © Honor

Mit dem HONOR Band 5 kann jeder User seine Vorsätze für das neue Jahr in die Tat umsetzen – und das für den unschlagbaren Preis von 29 € UVP. Das perfekte Last-Minute-Weihnachtsgeschenk also.

Das HONOR Band 5 ist direkt im HiHonor-Store erhältlich.

*Diese Funktionen bieten Referenzwerte und ersetzen keine ärztliche Behandlung. Bei dem HONOR Band 5 handelt es sich um kein medizinisches Gerät.