Neues Smartphone: Honor 9A kommt mit Mega-Akku für unter 150 Euro

Satte 5.000 mAh Akkukapazität bringt das neue Smartphone mit Honor mit. Was das Honor 9A sonst noch so kann, hat das Unternehmen heute offiziell bekanntgegeben.

Das nächste "Ohne-Google"-Smartphone von Huaweis Tochtermarke Honor wurde heute vorgestellt. Das Honor 9A siedelt sich im Einsteiger-Segment an und bringt einige attraktive Features für Vielnutzer mit. So verbaut Honor einen 5.000 mAh-Akku, der dank Reverse Charging auch Strom über das Gehäuse abgeben kann. In Zahlen verspricht der Smartphone-Hersteller bis zu 33 Stunden Telefonate im 4G-Netz, bis zu 35 Stunden Wiedergabe von Videos und bis zu 37 Stunden Wiedergabe von FM-Radio.

Ansonsten sind 64 GByte Speicher fest verbaut; per Micro-SD-Karte lässt sich noch bis 512 GByte aufstocken. In Sachen Arbeitsspeicher kommt das Honor 9A mit 3 GByte RAM. Die Produktbilder, die Honor uns zugeschickt hat, zeigen ein zeitlich modernes Design mit Teardrop-Notch an der Front und großem Kamerabuckel auf der Rückseite. Hier befindet sich die Triple-Kamera mit 13 Megapixel Hauptsensor (f/1.8-Blende), 5 Megapixel Ultra-Weitwinkel-Sensor (120°) sowie einem 2 Megapixel Tiefensensor. Die Selfie-Kamera an der Front bietet eine Auflösung von 8 Megapixeln.

Die drei möglichen Farben des neuen Honor 9A. / © Honor, Montage: AndroidPIT

In Sachen Software kommt Android 10 zum Einsatz. Zutritt zum Google Play Store gibt’s aufgrund des anhaltenden Streits zwischen den USA und Huawei jedoch nicht. Huaweis AppGallery ist vorinstalliert. Kollege Eric hatte vor einigen Wochen ausführlich ausprobiert, wie Huaweis Smartphones so ganz ohne Play Store klarkommen:

Honor 9A: Preise und Verfügbarkeit

Der Preis für das Einsteiger-Gerät mit riesigem Akku beläuft sich auf rund 150 Euro. Ab dem 1. July 2020 wird das Honor 9A hierzulande verfügbar sein. Kaufinteressierte dürfen sich zwischen den drei Farben Midnight Black, Ice Green und Phantom Blue entscheiden. Wie gut sich die trockenen Specs aus dem Datenblatt im Alltag schlagen, werden wir zeitnah in einem Test herausfinden.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels lag uns noch kein vollständiges Datenblatt des Geräts vor. Nähere Angaben zum 6,3-Zoll Fullview-Display tragen wir bei Verfügbarkeit nach.