Hier kommt Ballie: Samsungs Roll-Roboter für's Smart Home

Der Ballie steht für das, was Samsung das "Age of Experience" nennt. Auf der Bühne in Nevada läutete Samsung Consumer Electronics President und CEO, H.S. Kim, ein Jahrzehnt der menschen-zentrierten Innovation ein. Dabei beschrieb er, wie die Kombination von Hard- und Software zur Schaffung personalisierter Erfahrungen das Leben bequemer, angenehmer und sinnvoller machen wird.

Samsungs Vision von Robotern als Alltagsbegleiter beginnt mit Ballie, einem kleinen, rollenden Roboter, der Euch versteht, Euch unterstützt und auf Eure Bedürfnisse reagiert, um im ganzen Haus aktiv zu helfen. Während der Demo auf der Bühne bei der CES 2020 schien es so, als ob Ballie eine Kamera benutzt, um Kim im Auge zu behalten und ihm zu folgen. Daneben ist in dem Roboter – wer hätte was anderes erwartet – ein KI-Interface eingebaut. Das ermöglicht ihm zu einem Fitness-Assistenten und einer mobile Schnittstelle zu werden, die "nach Lösungen für die sich stetig ändernden Bedürfnisse der Menschen sucht".

Er sieht aus wie ein Tennisball, aber Ballie ist eigentlich ein kleiner, intelligenter Roboter. / © Samsung

Zugegeben, auf der Bühne hat Ballie nicht viel gemacht, außer Kim zu folgen. Samsung hat aber bereits einige Teaser-Videos in sozialen Netzwerken veröffentlicht, die zusätzliche Funktionen zeigen, die sowohl Menschen als auch Haustieren helfen. So wird Ballie in der Lage sein beispielsweise die Jalousien zu öffnen, den Fernseher einzuschalten oder einem Reinigungsroboter Putzbefehle zu erteilen.

Meet #Ballie, Samsung’s human-centric vision of robots that takes personalized care to the next level. The small rolling robot, “understands you, supports you, and reacts to your needs.” #CES2020 #SamsungCES2020 pic.twitter.com/YzwgZN1Lgw — Samsung US Newsroom (@SamsungNewsUS) January 7, 2020

"Wir glauben, dass die KI die Zukunft der personalisierten Pflege ist", sagte Sebastian Seung, Executive Vice President und Chief Research Scientist bei Samsung Electronics, "Wir sehen die integrierte KI als zentralen Punkt für wirklich personalisierte Erfahrungen. Die geräteinterne KI gibt Ihnen die Kontrolle über Ihre Informationen und schützt Ihre Privatsphäre, während sie gleichzeitig die Möglichkeit der Personalisierung bietet."

H.S. Kim von Samsung hält Ballie auf der Bühne der CES 2020 in Las Vegas. / © Samsung

Samsung hat keine Preise oder Verfügbarkeit für Ballie angekündigt. Die Vorstellung war mehr ein Blick in die Zukunft, auf die der südkoreanische Hersteller zusteuert. So oder so, Ballie ist eines der süßesten Produkte, die wir bisher auf der CES in diesem Jahr gesehen haben.