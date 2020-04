Grünstich im Display: Samsung behebt Fehler per Update

Ein Android-Update für das Samsung Galaxy S20 hatte beim Ultra-Modell der neuen Smartphones für Probleme gesorgt. Einige Nutzer berichteten von einem plötzlich auftretenden Grünstich im Display, nachdem das Update installiert wurde. Samsung zog das Update daraufhin für das Galaxy S20 Ultra aus dem Verkehr, um zu verhindern, dass weitere Besitzer des Smartphones es installieren konnten.

Ohne Grünstich eine Augenweide: Das massive 6,9-Zoll-Display des Galaxy S20 Ultra. / © AndroidPIT

Für diejenigen, die das Update bereits mehr oder weniger erfolgreich auf dem Flaggschiff installieren konnten, rollt Samsung nun Abhilfe in Form eines Updates aus. Der Patch mit der Versionsnummer G98xBXXU1ATD3 soll laut Gizmochina für das Ultra-Modell in der Pipeline stehen.

Software-Update für deutsche Nutzer

Das Firmware-Update wird laut Berichten wohl momentan ausschließlich an deutsche Nutzer verteilt. Wer auf seinem Smartphone noch kein Update findet, aber die fehlerhafte Version vor Tagen installieren konnte, sollte sich in Geduld üben. Das Update wird in Wellen verteilt, sodass es nicht zu einer Überlastung der Server kommt und mögliche weitere Update-Fehler nicht sofort an alle Nutzer ausgerollt werden. Wer ein anderes Modell der neuen Galaxy-S20-Reihe besitzt, muss den Update-Bereich des Smartphones nicht manuell überprüfen. Diese Geräte erhielten zwar auch das Update. Für Probleme hatte es aber nur auf dem Display des S20 Ultra gesorgt.

Das dürfte für einen Schock bei Besitzern des Smartphones gesorgt haben, das ab einem Preis von 1.350 Euro in der kleinsten Speicherversion erhältlich ist. Für satte 16 GB RAM nebst 512 GB internem Speicher legen Kaufinteressierte 1.550 Euro auf den Tisch. Ohne Grünstich hatte gerade das Display in unserem Test des Galaxy S20 Ultra für große Augen und eine Vier-Sterne-Bewertung gesorgt.