Großes Update: Diese S20-Funktionen kommen jetzt aufs Galaxy S10

Rund 1,5 GB groß ist das neue Android-Update für die Galaxy-S10-Reihe und da die meisten von uns ohnehin zuhause rumhängen, erübrigt sich wohl der Hinweis, dass Ihr das Update mittels WLAN laden solltet. Wobei der Hinweis heutzutage aufgrund üppiger Datenverträge wohl ohnehin überholt ist.

Das Galaxy S10, S10 Plus und das Note 10 erhalten mit der aktualisierten Oberfläche Samsung UI 2.1 neue Features und Funktionen. So steht Euch ein verbesserter Nachtmodus der Kamera zur Verfügung. Softwareseitig erhaltet Ihr hier außerdem den Single Take-Modus und Profi-Video. Mit Single Take könnt Ihr beim einmaligen Auslösen eine ganze Reihe unterschiedlicher Foto- und Clip-Formate aufnehmen und am Ende Eure Favoriten auswählen. Mit Profi-Video kommen einige manuelle Einstellungen wie das justieren von ISO-Werten oder Autofokus in die Kamera-App. Die neuen Kamera-Funktionen fürs Galaxy S10 und Note 10 im Überblick:

AR-Zone

Single Take

Profi-Video

Neue Filter

Selfie-Ton

Zeitraffer im Nachtmodus

Videoaufnahme mit der Frontkamera in FHD/UHD mit 60 fps möglich

Das Galaxy S10 und Note 10 bekommen einige Funktionen des Galaxy S20 (Screenshots). / © AndroidPIT

AR-Emoji-App wurde verbessert

Eure AR-Emojis werden nun noch realistischer erstellt, da mit dem Update eine verbesserte Gesichtsausdruckserkennung aufs Galaxy S10 und Note 10 kommt. Ihr könnt die AR-Emojis zudem noch individueller nachbearbeiten. Aber Achtung: Alle vor dem Update erstellten AR-Emojis werden nach der Aktualisierung gelöscht, sobald Ihr die AR-Emoji-App öffnet.

Galerie-Verwaltung wurde optimiert

Nach dem Update werdet Ihr auch innerhalb der Galerie-Anwendung einige Veränderungen bemerken. So sorgt das Update dafür, dass ähnliche Bilder gemeinsam gruppiert werden, um "eine organisiertere Anzeigeerfahrung zu gewährleisten", wie Samsung in den Patch Notes angibt. Die Suchfunktion wurde hier ebenfalls verbessert; so könnt Ihr auf dem S10 und Note 10 bald auch nach Zeitpunkt der Erstellung oder dem Ort (bei aktivierter Standortübermittlung) suchen. Außerdem erhaltet Ihr im Bereich Bildbearbeitung das Tool "Schnell zuschneiden".

Samsung-Tastatur wird smarter

Eine neue Geste wird es Euch ermöglichen, Aktionen rückgängig zu machen oder wiederherzustellen. Dazu wischt Ihr nach dem Update einfach auf der Tastatur mit zwei Fingern nach links oder rechts. Ihr müsst zudem bei der Suche nach Emojis oder Stickern nicht mehr wechseln, stattdessen lassen sich verschiedene Elemente gleichzeitig durchsuchen. Außerdem kommen die mehrsprachige Übersetzung und ein Symbol zum Öffnen von Samsung Pass in die Tastatur.

Quick Share und Music Share

Apple-Nutzer kennen es unter dem Namen "AirDrop": Mit dem Update auf Samsung UI 2.1 erhaltet Ihr in den Schnelleinstellungen zwei neue Optionen zum Teilen von Dateien. "Music Share" und "Quick Share". Music Share erlaubt die Freigabe von Musik über ein Bluetooth-Audiogerät für Freunde in der Nähe. Quick Share lässt Euch Dateien mit Samsung-Geräten in der Nähe teilen.

Daneben erhalten Nutzer des Galaxy S10 und Galaxy Note 10 den aktuellen Google Sicherheitspatch mit Stand April 2020. Samsung gibt zudem an, einige Bugfixes und Stabilitätsverbesserungen vorgenommen zu haben.

Das Software-Update sollte Euch in den kommenden Tagen OTA aufs Gerät gepusht werden. Wenn Ihr manuell suchen wollt, findet Ihr das Update in den Systemeinstellungen unter "Einstellungen", "Software-Update".