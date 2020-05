Google Play Music wird eingestellt: So sichert Ihr Daten und Inhalte

Unvorhersehbar war es nicht, dass Google in naher Zeit die Türen von Google Play Music dicht macht und den Schlüssel wegwirft. Bereits 2018 wurde das Ende des Players bekanntgegeben. Lange war es Still um die Abschaffung des Dienstes. Nun hat Google Transferdienste vorgestellt, mit denen NutzerInnen von Google Play Music Inhalte sichern können. Die Tools sollen Euch helfen, die Google-Play-Music-Inhalte auf Google Podcast und YouTube Music zu übertragen. Wir zeigen Euch, wie es geht.

Starting today, we’re making it simple to transfer your Google Play Music library to @YouTubeMusic. Migrate your playlists, uploads, and personal preferences with one click. Access is rolling out now, welcome to your new home for music! More info here → https://t.co/otC0J6Pwwh pic.twitter.com/HGSxlALkSt