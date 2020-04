Verkaufsstart in den USA: Google Pixel Buds 2 offiziell erhältlich

Seine neuen Pixel Buds 2 stellte Google das erste Mal im Oktober 2019 offiziell vor. Nachdem die Kopfhörer in den letzten Wochen in einigen Onlineshops gelistet waren, sind die In-Ear-Kopfhörer nun offiziell erhältlich – allerdings noch nicht in Europa.

Nach sechsmonatigem Warten können seit gestern Pixel-Buds-Fans die neuen Pixel Buds 2 ganz offiziell kaufen. Wer in Europa allerdings jetzt schon Zugriff auf die neuen In-Ear-Kopfhörer von Google haben will, muss sich in amerikanischen Onlineshops umsehen. Die Kopfhörer sind bisher nur in den USA erhältlich – und auch das nur sehr eingeschränkt.

Ein einziges Durcheinander: Google Pixel Buds offiziell erhältlich – fast

Man wird nicht wirklich schlau daraus, welche Strategie Googles Marketing-Abteilung für die Pixel Buds 2 genau verfolgt. Bereits letztes Jahr stellte das Unternehmen seine neuen kabellosen In-Ear-Kopfhörer vor. Danach herrschte Stille. Vor einigen Wochen dann tauchten die drahtlosen Kopfhörer vereinzelt auf den Listen von Onlineshops in verschiedenen Farben auf. Dann wurde das Farbangebot gekürzt. Zu guter Letzt rollte Google gestern die Pixel-Buds-App auf mehreren Pixel-Handys aus, noch bevor diese offiziell erhältlich waren.

Auf die finale Farbauswahl bei den Pixel Buds 2 müssen wir noch warten. / © Google

Überraschend ist es daher nicht, dass die drahtlosen Kopfhörer ebenfalls seit gestern offiziell nur in den USA erhältlich sind. Allerdings gibt es auch hier für die Kunden einen Haken. Wer die Pixel Buds 2 bereits jetzt kaufen will, hat eine sehr geringe Auswahl bei der Farbe. Die Ohrhörer werden nämlich bisher nur in Clearly White (Kostenpunkt 179 Dollar) angeboten. Angeblich soll es die Pixel Buds 2 zu einem späteren Zeitpunkt in anderen Ländern und in weiteren Farben geben. Wann dieses "später" sein soll, ist aber noch nicht bekannt.

Google Pixel Buds 2: Das bieten die neuen drahtlosen Ohrhörer

Während das Äußere bei den Pixel Buds 2 noch zurücktritt, setzt Google bei den Funktionen auf einige Features. Wie vom Unternehmen bereits bekannt, lassen sich die Kopfhörer schnell durch Fast Pair (per Bluetooth 5.0) mit Smartphones verbinden. Daneben soll der Akku für eine Laufzeit von bis zu fünf Stunden sorgen – weitere 19 Stunden sollen durch das Ladecase erreicht werden. Aufgeladen werden kann hierbei entweder über den USB-C-Anschluss oder aber komplett ohne Kabel mittels Qi-Aufladung. Die IPX4 Zertifizierung deutet darüber hinaus auf einen guten Staub- und Schweißschutz hin.

#PixelBuds are here!



Clearly White is available now, starting in the US.



Shop now at the Google Store:https://t.co/VepNTWwgbL pic.twitter.com/ntUksaw4kp — Made by Google (@madebygoogle) April 27, 2020

Wer ein aktives Noise Cancelling (ANC) sucht, der ist hier am falschen Ort. Umgebungsgeräusche, wie beispielsweise Wind, werden passiv durch Kiefersensor und Beamforming-Mikrofone abgeschwächt. Daneben setzen die Kopfhörer auf adaptiven Sound, sodass die Lautstärke bei lauteren Störquellen erhöht wird. Gehen diese zurück, wird auch die Lautstärke neu angepasst und leiser gestellt. Neben dem integrierten Google Assistant, könnt Ihr die Ohrhörer per Smartphone ebenfalls klingeln lassen. Auf diese Weise soll es möglich sein, die Pixel Buds 2 wiederzufinden, wenn sie einmal verlegt wurden. Das Klingeln soll enden, sobald Ihr die Geräte wieder in Eurer Hand haltet.

Wann wir uns in Deutschland auf die neuen Google Pixel Buds 2 freuen dürfen, bleibt abzuwarten. Auf einer deutschen Website von Google können sich Interessenten in eine Warteliste eintragen lassen und werden bei Verfügbarkeit per E-Mail informiert.