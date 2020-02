Happy Birthday: Google Maps schenkt uns neue Funktionen zum Jubiläum

Schon seit 15 Jahren ist Google Maps nunmehr für viele Smartphone-Nutzer die Nummer eins, wenn es um Online-Kartendienste geht. Gekauft wurde die Funktion 2004 vom Start-Up-Unternehmen "Where 2 Technologies" und bietet heutzutage nicht weniger als über 200 kartierte Länder für seine rund eine Milliarden aktive Nutzer (pro Monat) an. Zur Feier des Jubiläums gibt es natürlich auch Geschenke: So bringt Google jetzt eine ganz neue Version der Navigationsanwendung auf den Markt. Für eine bessere Handhabe ist die Funktionalität in fünf Tabs eingeteilt.