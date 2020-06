Google integriert Fakten-Check-Label gegen Fake News

In seinem Kampf gegen Fehlinformationen wird Google bestimmte Suchergebnisse in Google Bilder mit Fakten-Check-Kennzeichnungen versehen, um irreführende oder gefälschte Fotos ausfindig zu machen.

"Fotos und Videos sind eine unglaubliche Möglichkeit, Menschen zu vermitteln, was in der Welt vor sich geht. Aber die Macht der visuellen Medien hat ihre Tücken, vor allem, wenn es Zweifel an Herkunft, Authentizität oder dem Kontext eines Bildes gibt", sagt Google in einem Blog-Post.

Ist das Bild eines Hais, der in Houston eine Straße entlang schwimmt, echt? Google Bilder verfügt jetzt über "Fact Check" -Labels, die Sie in einigen Fällen wie diesen informieren sollen (nein, es ist nicht real). In unserem heutigen Beitrag erfahren Sie mehr darüber, wie und wann Faktenprüfungen in Google Bilder angezeigt werden: https://t.co/YisZuOyGEH pic.twitter.com/aRntlIo6qT — Google SearchLiaison (@searchliaison) June 22, 2020

Daher basiert diese Fakten-Check-Funktion in Google Bilder auf denselben Algorithmen, die für die Faktenprüfung in den Suchergebnissen der Google-Suche und Google News verwendet werden, wie das Unternehmen erläutert.

Konkret geht es darum, ein Etikett "Fact Check" in der Miniaturansicht eines Bildes in Google Bilder zu platzieren (gleich unter der Legende des entsprechenden Bildes). Wenn Ihr auf das betreffende Bild klickt, um es zu vergrößern, wird unten eine Zusammenfassung mit der gefälschten Meldung, die das Bild verbreiten will, und einer Erklärung angezeigt.

Faktenprüfung durch "unabhängige und zuverlässige Quellen"

Durch die Bezeichnung "Fact Check" wird Google selbst keine Faktenprüfung für irreführende Fotos durchführen. Es wird ein Algorithmus verwendet, der aus Quellen schöpft, die Google für zuverlässig hält.

Mountain View erklärt, dass nur "unabhängige und zuverlässige Quellen, die unseren Kriterien entsprechen", verwendet werden. Diese Quellen basieren auf ClaimReview, einer Methode, die von Verlagen verwendet wird, um den Suchmaschinen ihre Faktenprüfungsinhalte anzuzeigen.

In seinem sehr vereinfachten Beispiel mit dem Bild eines Hais, der fälschlicherweise in der Innenstadt von Houston schwimmt, funktioniert der Faktencheck problemlos. Aber es existieren durchaus komplexere Fälle, wie zum Beispiel das Bild eines von Polizisten geschlagenen Protestierenden oder eines von Demonstranten gelynchten Polizisten.

Es ist üblich, dass diese Bilder mehrere Jahre nach der Aufnahme aus dem Zusammenhang gerissen werden. Ziel ist es, das Gleichgewicht der öffentlichen Meinung zugunsten der einen oder anderen Seite eines sozialen Konflikts zu kippen. Während das Bild eines in der Stadt schwimmenden Hais schon durch gesunden Menschenverstand einzuschätzen ist, ist die Bestätigungsverzerrung, die ein Foto eines Lynchmordes inmitten einer Demonstration erzeugt, viel komplexer.

Es bleibt abzuwarten, wie zuverlässig dieser Algorithmus sein wird. Google kündigte an, dass es ab sofort verfügbar sein wird.