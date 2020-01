"Ok Google, es reicht!": Google Assistant deaktivieren

Direkt zum Abschnitt springen:

Der Google Assistant ist keine simple App, die wir einfach deinstallieren könnten. Deswegen braucht es eine andere Methode, um den Assistant auf Eurem Smartphone zu deaktivieren. Unsere Anleitung zeigt, wie Ihr den Assistant oder zumindest das Aktivierungswort "Ok Google" deaktiviert.

0.) Wie komme ich in die Google-Einstellungen?

Um in die Einstellungen für den Google Assistant zu kommen, gibt es verschiedene Wege. Diese unterscheiden sich je nach Android-Version und der Version der Google-App auf dem Smartphone.

Möglichkeit: Öffnet die Smartphone-Einstellungen und tippt auf dem Eintrag Google. Möglichkeit: Nicht auf jedem Smartphone gibt es den Punkt Google in den Einstellungen. Hier müsst Ihr die Google-App in der App-Übersicht starten, dann rechts unten auf den Reiter Mehr und dann auf Einstellungen tippen um in die Google-Einstellungen zu kommen. Möglichkeit: Bei älteren Versionen der Google-App, kommt Ihr direkt in die Google-Einstellungen, wenn Ihr die entsprechende App auf dem Smartphone startet.

1.) Wie deaktiviere ich den Google Assistant

Den Google Assistant erreicht Ihr üblicherweise per Sprachbefehl "Ok Google" oder über langes Drücken des Home Buttons. Beide Verhalten lassen sich deaktivieren. Seid Ihr über über einen der oben beschriebenen Wege in den Google-Einstellungen gelandet, geht Ihr anschließend wie folgt vor:

Öffnet Kontodienste Tippt auf Google-Suche, Google Assistant & Spracheingabe Öffnet dort Google Assistant Wechselt anschließend zum Tab Assistant Scrollt nach unten zu Assistant-Geräte Tippt hier auf Smartphone Legt den Schalter bei Google Assistant um, sodass er ausgegraut ist

Eine Abkürzung speziell zu den Google-Assistant-Einstellungen: Startet den Google Assistant durch langes Drücken der Home-Taste, tippt auf das Discovery-Zeichen (Kompass) unten rechts, dann auf Euer Profilbild oben rechts und dort auf Einstellungen. Macht dann oben bei 4. weiter.

Google Assistant deaktivieren: So geht's. / © Screenshots: AndroidPIT

2.) "Ok Google" deaktivieren

Der Assistant ist okay, aber Ihr stört Euch am ständigen Lauschen auf "Ok Google"? Dann könnt Ihr auch einfach die Spracherkennung deaktivieren und weiter den Google Assistant nutzen. Geht dafür wieder wie folgt in die Assistant-Einstellungen:

Öffnet Einstellungen > Google > Kontodienste

Tippt auf Google-Suche, Google Assistant & Spracheingabe

In einigen Fällen kann der Eintrag auch nur Suche heißen

Klickt hier auf den Eintrag Google Assistant

Wechselt anschließend zum Tab Assistant

Scrollt nach unten zu Assistant-Geräte

Tippt hier auf Smartphone

Statt den Google Assistant an dieser Stelle komplett zu deaktivieren, entfernt den Haken bei Voice Match. Auch hier können sich die Einstellungen je nach Android- und Google-App-Version unterscheiden. Seht Ihr den Eintrag "OK Google" Erkennung, dann könnt Ihr auch einfach hier den Haken umlegen, um die Hotword-Erkennung zu deaktivieren.