Für Android und iOS: Mit diesen 4 Apps lernt Ihr schneller Gitarrespielen

Das Erlernen eines Musikinstruments ist eine enorme Zeitinvestition. Vielleicht habt Ihr schon von der 10.000-Stunden-Theorie gehört – mit den neuesten Apps und digitalen Lernwerkzeugen könnt Ihr Euch die Übungszeit vielleicht nicht verkürzen, aber versüßen. Es ist nie zu spät, die Gitarre in die Hand zu nehmen und mit dem Kitzeln der Saiten zu beginnen. Hier sind die besten Apps für das Gitarrenlernen unter Android und iOS.

Wie die britischen Rocker von Radiohead bereits 1993 verkündeten, kann jeder Gitarre spielen. Obwohl ich dem ohne Zweifel zustimme, kann der Beginn dieser Reise entmutigend sein. Es gibt hunderte von Apps und Dienste, die versprechen, Euch in kürzester Zeit von Jimmy Riddle zu Jimi Hendrix zu verhelfen, und ich habe mir die Zeit genommen, einige davon auszuprobieren.

Gitarrelernen: Kostenlose oder kostenpflichtige Dienste?

Gitarrenunterricht durch einen Lehrer kann teuer sein, und es gibt viele Möglichkeiten, das Instrument auf eigene Faust zu lernen, ohne einen Cent zu bezahlen. Einige der Apps dieser Liste erfordern dennoch einen Abonnement, um auf alle Unterrichtsinhalte und Funktionen zugreifen zu können.

Im Gegensatz zu Gibson, die inmitten rückläufiger Verkäufe mit dem Bankrott zu kämpfen hatten, ist Fender in die entgegengesetzte Richtung gewandelt. Die legendäre Gitarrenmarke erneuerte ihre Linie und füllte sie mit hochwertigen, aber erschwinglichen Instrumenten. Der zweite Teil dieser Strategie, um mehr Menschen zum Spielen des Instruments zu bewegen, ist Fender Play, ein Online-Lernprogramm samt App.

Fender Play ist wohl das raffinierteste Produkt, wenn es darum geht, digitale Gitarrenstunden auf dem Smartphone oder Tablet zu erhalten. Die Lektionen werden von Fender-Profis erteilt, und das Produktionsniveau ist erstklassig. Das System basiert auf Liedern, so dass Ihr all die langweiligen Wiederholungen und Tonleitern überspringen könnt, die in traditionellen Gitarrenkursen oft schon früh auftauchen. Nutzer der App erhalten auch Tabulatoren (eine einfache und leicht lesbare Version von Noten für die Gitarre), um das Üben ein wenig leichter zu machen. Die App bietet mittlerweile sehr viele Songs und die Auswahl wächst stetig weiter.

Ein Nachteil ist jedoch, dass es kaum Inhalte für bereits fortgeschrittene Gitarrenspieler gibt; die App richtet sich eindeutig an blutige Anfänger. Fender Play wird Eure Fähigkeiten also nicht auf die nächste Stufe bringen, wenn Ihr bereits das Lesen der Tabulatoren und einige Lieblingssongs spielen könnt. Für alle, die dieses Niveau noch nicht erreicht haben, ist die App jedoch bestens geeignet.