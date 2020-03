Online-Musikschule: Die besten YouTube Channel für Gitarre, Klavier und Co.

Geige, Klavier, Schlagzeug, Gitarre: Man kann fast unendlich so weiter mache, denn für so gut wie jeden gibt es im Musik-Universum das passende Instrument. Wer sich aber richtig in die Materie reinfuchsen will, der braucht oft neben genügend Zeit auch das passende Kleingeld. Denn ohne etwas Unterricht wird es nur selten was mit dem Spielvergnügen. Wollt Ihr Euch das Geld sparen, zuhause lernen oder erst einmal in das Musikmachen reinschnuppern, hilft YouTube weiter.

Gitarre lernen: So steigt Ihr in das Saiteninstrument ein

Schlagmuster, Zupfmuster und wie stimmt man eigentlich seine Gitarre? Es gibt viel zu lernen, wenn Ihr das beliebte Saiten-Instrument spielen wollt. Zum Glück lässt Euch YouTube da nicht im Stich. Wir sind bei unserer Recherche auf den YouTube-Chanel "Gitarren Tunes" gestoßen. Hier werdet Ihr Schritt für Schritt durch die wichtigsten Dinge rund um die Gitarre geführt. Praktisch finde ich, dass im ersten Video eine Einführung stattfindet, mit der Ihr Euch gut durch die Video-Leiste navigieren könnt.

Neben Erklärvideos zu verschiedenen Akkorden bekommt Ihr hier auch immer wieder Übungsvideos zur Verfügung gestellt. So könnt Ihr das neue Wissen sofort in die Praxis überführen. Der Kurs selbst besteht aus 48 einzelnen Videos (hierzu gehört auch das Einführungsvideo) und ist kostenlos. Dank der Video-Liste, könnt Ihr hier auch einfach genau zu dem Video springen, dass Euch am meisten interessiert. Interessant fand ich übrigens, dass der Channel von Thomann unterstützt wird.

Das Einführungsvideo könnt Ihr Euch gleich hier reinziehen: