Gewinner und Verlierer: Facebook, Twitter und K-Pop-Stans

Es war eine seltsame Woche im Technikjournalismus. In einer Welt, in der sich alles unbedeutend und unwichtig anfühlt, verglichen mit den Protesten um den Tod von George Floyd in den Vereinigten Staaten und der immer noch desaströsen COVID-19-Epidemie. Um diese beiden Tatsachen kommt man nicht herum, und es scheint trivial, so zu tun, als ob momentan alles irgendwie "normal" wäre. Hier sind unsere Gewinner und Verlierer der vergangenen Woche.

Gewinner der Woche: Twitter bricht Rekorde

Twitter ist seit langem das soziale Netzwerk für Eilmeldungen und für Erfinder Jack Dorsey und sein Team stehen aktuell die wohl turbulentesten Zeiten – ever – an. Diese Woche dominierte zum ersten Mal seit Monaten nicht das Coronavirus die Nachrichten, sondern die wachsenden Unruhen in den Vereinigten Staaten, während Demonstranten Gerechtigkeit für den Tod des 46-jährigen George Floyd und Rassengleichheit in der Gesellschaft fordern.

Diese Woche schlossen sich sogenannte K-Pop-Stans zusammen (eine sehr eingefleischte Fangemeinde für koreanische Popmusik; Stan setzt sich zusammen aus "Stalker" und "Fan") und enterten rassistische Hashtags, indem sie diese mit Gifs und Clips ihrer Lieblingspopstars versahen. Die Gruppenaktion erwirkte, dass Hashtags wie #WhiteLivesMatter, die diese Woche auf Twitter im Trend lagen, mit urkomischen Nachrichten und Anti-Rassismus-Beiträgen überschwemmt wurden. K-Pop-Stans, ich grüße Euch!

Weltweit schließen sich K-Pop-Fans zusammen, um die Hassreden auf Twitter zu übertönen. / © Wikipedia

Als Ergebnis all dessen hat Twitter in der vergangenen Woche die erfolgreichste aller Zeiten erlebt und eine Rekordzahl an Neu-Installationen seiner App erreicht, wie die beiden Marktanalyseunternehmen, Apptopia und Sensor Tower, berichten. Obwohl die genaue Anzahl der von den Firmen gemeldeten Installationen nicht übereinstimmt, sind sich beide einig, dass es eine Rekordwoche für Twitter weltweit war.

Verlierer der Woche: Facebooks Mitarbeiter streiken

Beim Social-Media-Nachbar Facebook dagegen brennt die Hütte. Am Dienstag vergangener Woche hielt der CEO von Facebook, Mark Zuckerberg, eine Videokonferenz mit Mitarbeitern ab, um über seine Entscheidung zu sprechen, die jüngsten Postings von Donald Trump nicht zu zensieren. Auch Links zur Faktenüberprüfung würde es nicht geben, wie es aktuell bei Twitter der Fall ist. Berichten zufolge war eine ungewöhnlich große Zahl von Facebook-Mitarbeitern mit dem Verlauf des Anrufs unzufrieden, und einige Hundert sollen die Arbeit niedergelegt haben.

Facebook plant nicht, Trump-Posts zu entfernen oder zu kennzeichnen. / © shutterstock, AndroidPIT

Später in der Woche wurde The Verge eine 85-minütige Aufzeichnung des Treffens zugespielt, die einen noch nie dagewesenen Einblick in die Funktionsweise von Facebook und die Art und Weise, wie Zuckerberg sein Schiff führt, ermöglichte. Zuckerberg teilte den Mitarbeitern mit, dass die Entscheidung, die Beiträge von Trump weder zu kennzeichnen noch zu entfernen, schwierig, aber richtig sei. Zu den kritisierten Beiträgen Trumps gehören martialische Warnungen wie: "Wenn die Plünderung beginnt, beginnt die Schießerei". Entsprechend groß ist die Unzufriedenheit bei den Mitarbeitern.

Es herrschen angespannte Zeiten für Facebook, und die Situation wird sich für Zuckerberg wahrscheinlich nur noch verschlimmern, da er darum kämpft, die Vorgehensweise von Facebook im Namen der Meinungsfreiheit zu rechtfertigen.

Wer waren diese Woche Eure Gewinner und Verlierer? Lasst uns in den Kommentaren diskutieren.

