Frühlingsgefühle bei Disney, lange Gesichter bei Microsoft

Der Frühling ist eingekehrt! Alle Menschen mit Garten und Balkon sind wohl die größten Gewinner dieser bisher wärmsten Woche des Jahres. In unserer Tech-Bubble herrschen abseits des Wetters ebenfalls hitzige Temperaturen. Vor allem bei Zoom, der wohl aktuell bekanntesten und umstrittensten Videokonferenz-Anwendung dürfte es in diesen Tagen heiß hergehen. Denn nachdem zahlreiche Sicherheitsschwachstellen bekannt wurden, schlug das Unternehmen nach dem einstigen Höhenflug Anfang des Jahres hart auf dem Boden der Tatsachen auf. So verbieten immer mehr hochrangige Unternehmen seinen Mitarbeitern die Verwendung des Desktop-Clients von Zoom. Google schickte hierzu ein Memo an seine Mitarbeiter; bei Elon Musks SpaceX soll man wieder "alternative" Kommunikationsdienste wie das Telefon benutzen. Die Pandemie bringt uns also auch wieder näher an Old-School-Technik heran.

An ICQ zum Beispiel. Der Dienst, der vor zehn Jahren von einem US-Unternehmen nach Russland verkauft wurde, hat mit einem Redesign in der vergangenen Woche nostalgische Gefühle ausgelöst und unsere Leser in den Tiefen Ihres Gedächtnis nach der alten ICQ-Nummer suchen lassen. Ein Gewinner ist ICQ New aber nicht – der Umgang mit Nutzerdaten ist fragwürdig; eine Verschlüsselung gibt es nicht. Uh oh!

Gewinner der Woche: Disney+

Die ersten offiziellen Zahlen des neuen Streamingdienstes Disney+ sind nach dem europäischen Start veröffentlicht worden. So nutzen weltweit nunmehr 50 Millionen Menschen das Streaming-Angebot von Disney+. Bei mir flimmert die Gummibärenbande Sonntagmorgens über den alten Flatscreen vor meinem Bett – wie früher in den Sommerferien! Ducktales, Chip und Chap und auch viele neuere Realverfilmungen von Disney lassen mich seit rund zwei Wochen eher das Disney+-Icon als das Netflix-N auswählen. Das und die bereits hohe Nutzerzahl weltweit machen Disney+ zu meinem Gewinner der Woche.

Man hat im Hause Disney aber auch viel dafür getan, einen Raketenstart hinzulegen. Mehrere Rabattaktionen und ein Exklusiv-Deal für Telekom-Kunden dürften viele Zweifler zum Abo-Abschluss getrieben haben. Der Telekom-Deal ist noch immer möglich. Auf die 50 Millionen Disney+-Accounts dürften im Übrigen bis zu sechs Mal so viele Nutzer kommen – mein eigenes Abo wird gemeinsam von mir und vier liebenswerten Account-Schnorrern genutzt; ein Corona-Angebot sozusagen.

Diese Nächstenliebe zeigt dieser Tage übrigens auch Google mit seinem Gaming-Streaming-Dienst Stadia. Und wäre die kostenlose Nutzung in diesem Augenblick schon aktiv, so wäre Google für diese Aktion wohl mein Gewinner der Woche geworden. Womöglich könnt Ihr die Premium-Version von Stadia zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels aber schon abschließen. Normalerweise kostet das Gaming-Abo zehn Euro pro Monat. Für 130 Euro könnt Ihr auch per TV und Chromecast Ultra mit Stadia-Controller zocken. Zwei Monate für lau für alle (mit einer Spieleauswahl von neun Spielen) – das könnte für einige glückliche Momente bei Zockern führen.

Verlierer der Woche: Microsoft

Weniger glücklich dürfte die Stimmung im Hause Microsoft gerade sein. Und auch uns macht die Meldung nicht froh, denn wir Tech-Nerds haben uns schon sehr auf das Release des faltbaren PC-Tablet-Mix namens Surface Neo gefreut. Das fällt wohl in diesem Jahr wie so vieles andere ins Wasser. Das klappbare Microsoft-Tablet mit Windows 10X sollte in diesem Jahr ein großes Ding werden. Die zwei 9-Zoll-Displays sind nur 5,6 Millimeter dünn und gelten damit als die dünnsten LCDs auf dem Markt. Das hätten wir uns gerne schon bald angesehen und für Euch getestet. Faltbare Geräte sind momentan das interessanteste was auf dem Tech-Markt passiert – hier gibt es immer etwas zu staunen und oft auch viel zu lachen.

Alle Infos: Microsoft Surface Neo & Duo

Bis die Fertigungskette für das Surface Neo wieder anläuft, müssen wir uns wohl mit dem faltbaren Handy Surface Duo samt Android zufriedengeben. Microsoft will den Zeitplan für das deutlich kleinere Doppel-Bildschirm-Smartphone einhalten. Das Gerät bietet zwei ebenfalls klappbare 5,6-Zoll-Displays. Im Gegensatz zu faltbaren Smartphones sind beide Surface-Geräte nicht aus einem, sondern aus zwei Display-Panels gefertigt.

Wer sind Eure Gewinner und Verlierer der Woche? Lasst uns in den Kommentaren diskutieren.