Gewinner und Verlierer der Woche: 5G für alle, App-Store-Skandal bei Apple

Wieder einmal ist eine weitere aufregende Woche in der Welt der Technik zuende gegangen. Und es war eine Menge los. Wir haben eingehend die News der letzten sieben Tage gesichtet, um Euch jetzt unsere Gewinner und Verlierer der Woche vorzustellen. Es gibt gute Narchrichten für alle, die in naher Zukunft ein kostengünstiges 5G-Smartphone ergattern wollen. Weniger rosig sieht es für alle aus, die auf Reformen in Apples App Store gehofft haben.

Auch dieses Mal beginnen wir mit einigen Ereignissen, die erwähnt werden sollten. In Deutschland startete diese Woche die offizielle Covid-19-Tracking-App. Binnen etwa eines Tages verzeichnete die App mehr als 6,5 Millionen Installationen, mittlerweile hat die App die 10-Millionen-Marke durchbrochen. Die Bemühungen um einen sauberen Datenschutz haben offenbar gefruchtet.

Auch die Nachricht, dass Logitech plant, seine Produkte in Zukunft mit einem CO₂-Lable zu kennzeichnen, hat uns diese Woche erreicht. Durch das Lable sollen die Verbraucher die Auswirkung jedes Produktes auf die Umwelt einschätzen und dahingehend umweltorientierte Kaufentscheidungen treffen können. Ich für meinen Teil freue mich, dass Logitech diesen Schritt gemacht hat. Damit sich die Verbraucher aber um den CO₂-Fußabdruck kümmern, braucht es sicher mehr als ein Etikett auf der Verpackung. Trotzdem, ein erster Schritt in die richtige Richtung ist getan.

Gewinner der Woche: 5G für alle

Für alle, die sich für 5G begeistern, gab es diese Woche gute Nachrichten. Der amerikanische Chiphersteller Qualcomm stellte ganz offiziell seinen neuen 5G-Mobilchipsatz Snapdragon 690, vor. Wir haben bereits gesehen, dass das Unternehmen 5G in seine hochwertigeren SoCs wie dem 865 im Samsung Galaxy S20 und den 765G im Motorola Moto Edge verbaut hat. Nun also ist 5G auch auf den Snapdragon-Chips der 600er-Serie angekommen. Und die werden typischerweise in Smartphones verbaut, die zwischen 200 und 400 Euro liegen.

Qualcomm hat bereits bestätigt, dass LG, Motorola, TCL und HMD Global an neuen Smartphones arbeiten, die mit dem Snapdragon 690 5G ausgestattet sein werden. Entsprechende Ankündigungen sollen in Kürze folgen. Eine gute Nachricht also für all jene, die im Jahr 2020 nicht 1.000 Euro für ein 5G-Smartphone zahlen wollen.

Verlierer der Woche: Apples App-Store-Horrorshow

Auch in Cupertino ist eine ereignisreiche Woche zu Ende gegangen. Apple bereitet sich auf seine WWDC 2020 am 22. Juni vor. Daneben tobt der Streit über die Art und Weise weiter, wie das Unternehmen seine Geschäfte im App Store abwickelt.

Normalerweise erhält Apple eine Provision auf alle In-App-Käufe und Abos, die über den App Store abgeschlossen werden. Es gibt jedoch Ausnahmen von dieser Regelung: An Netflix-Abos verdient Apple nichts, da Nutzer diese über die Netflix-Webseite abschließen – obwohl es eine App gibt.

Diese Woche startete mit Protocol ein neues E-Mail-Startup vom Basecamp-Team. Die App war zwar schnell im Store verfügbar, doch Apple lehnte das schnelle Update auf 1.0.1 ab. Der Grund? Protocol bediente sich das "Netflix-Modells" und zwang die Nutzer nicht, für ihre Einkäufe das Zahlungssytem von Apple zu durchlaufen. Im Grunde hat Cook seinen Anteil nicht bekommen – und das reicht scheinbar aus, damit man vom Spielplatz verwiesen wird.

Bereits zuvor hatten Spotify und Kobo Beschwerde gegen Apples happigen 30-Prozent-Anteil von In-App-Käufen eingereicht. Nun leitet zusätzlich die Europäische Union eine kartellrechtliche Untersuchung der Regeln ein. Mitten in diesem Sturm rühmte sich Apple mit einer halben Milliarde Dollar, die 2019 über das App-Store-Ökosystem umgesetzt wurde.

Es wurde viel über das Thema gesprochen, und der App-Store-Skandal nimmt online immer mehr Fahrt auf. Am Ende der Woche war Apple in aller Munde. Das kalifornische Unternehmen hat nicht vor, seine Pläne zu ändern. Phil Schiller, der Vizepräsident von Apple, sagte gegenüber TechCrunch: "In der jetzigen Form sind keine Änderungen der Regeln vorgesehen. Es gibt eine Menge Dinge, die sie tun könnten, damit die App innerhalb der Regeln, die wir haben, funktioniert. Wir würden uns freuen, wenn sie das tun würden."

Das war's dann also. Entwickler, die im Apple App Store vertreten sein wollen, müssen sich an die Apple-Regeln halten und Provision bezahlen. So einfach sieht es aus.

Wer waren Eure Gewinner und Verlierer der Woche? Diskutiert mit uns unten in den Kommentaren mit.