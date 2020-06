Gewinner und Verlierer der Woche: Hallo Android 11, Tschüss Intel

Ganz ehrlich? Es wäre eine Schande, wenn wir hier über die Highlights der Woche berichten würden, ohne Sonys Enthüllung seiner PlayStation-5-Konsole zu erwähnen. Am Donnerstag lüftete der japanische Gaming-Gigant endlich die Geheimnisse über die fünfte Generation seiner PlayStation-Heimkonsole. Schon vorab haben wir die wildesten Gerüchte zum angeblich sehr speziellen Design gehört. Aber keines der Leaks hätte uns wohl jemals auf das vorbereiten können, was wir letztendlich zu Gesicht bekommen haben.

The PS5 design memes have started strong pic.twitter.com/C7nwEg4W17 — Tom Warren (@tomwarren) June 11, 2020

Im Internet sind die Meinungen über das Konsolendesign geteilt. Antoine jedenfalls gefällt das Design, wie er in einem anderen Artikel bereits berichtete. Das Meme-Feuerwerk hat aber dennoch bereits begonnen und viele davon sind wirklich sauwitzig. Ich persönlich bin ein Fan vom einfachen Design der Xbox Series X. Aber ich schwöre Euch, ich werde am Ende genau einer derjenigen sein, die eine Sony-Konsole kaufen. Es geht hier immerhin um was: um die exklusiven Spiele!

Außerdem kündigte Sony eine ganze Reihe neuer PS5-Spiele sowie 4K-Videotrailer an. Wir haben alle Ankündigungen und die Trailer und Ingame-Footages für Euch in zwei Extra-Artikeln zusammengefasst.

Mehr zur PS5 findet Ihr gleich in diesen Artikeln:

Und jetzt wird es aber Zeit, dass wir uns unseren Gewinnern und Verlieren der Woche widmen.

Gewinner der Woche: Beta-Tester von Android 11

Schon seit einiger Zeit versorgen uns die frühen Android-11-Betas mit Neuigkeiten zu Funktionen und Innovationen. In dieser Woche sagen wir "Hallo" zur offiziellen Beta, die gleich für mehrere Smartphone-Hersteller gestartet wurde. Am Donnerstag begann das Rollout für Google-Pixel-Bestzier, und es folgte schnell die Software-Veröffentlichung für einige OnePlus-Smartphones.

Die öffentliche Betaversion von Android 11 ist jetzt für einige Geräte ausgerollt. / © AndroidPIT

Der noch relativ junge Smartphone-Hersteller Realme darf sich in diesem Sinne über einen großen Erfolg freuen: Wie xda-developers am Freitag berichtete, wird die Android-11-Beta-Version im nächsten Monat auf das X50 Pro 5G kommen. Dadurch steigt der chinesische Hersteller recht früh mit ins Geschehen ein. Immerhin ist Realme dafür bekannt, den Flagschiff-Killer-Markt mit beeindruckender Hardware zu wettbewerbsfähigen Preisen bis an seine Grenzen zu treiben.

Die Android-11-Beta-Version bietet Smartphone-Besitzern die erste Gelegenheit, sich die Möglichkeiten des zukünftigen Updates anzusehen. Wir empfehlen allen Interessierten, sich die Software herunterzuladen und damit etwas herumzuexperimentieren. Denkt daran, dass wir uns zur Zeit noch in der Beta-Phase befinden, und dass da natürlich Bugs dazugehören. Wenn Ihr aber einen Blick in die Zukunft von Android werfen wollt, dann habt Ihr jetzt die Chance dazu.

Verlierer der Woche: Intel droht, einen großen Kunden zu verlieren

Es fühlt sich an, als wären es Monate. Tatsächlich kamen aber erst Anfang dieser Woche einige Stimmen auf, denen zufolge Apple an eigenen Chips für seine Mac- und MacBook-Computer arbeitet. Den Gerüchten nach wird Apple die Umstellung auf eine hauseigene ARM-basierte CPU-Plattform auf seiner WWDC im Juni bekannt geben. Dies wäre ein großer Verlust für Intel, das derzeit Apples Macs und MacBooks ausstattet.

Dass Intel nun Apple als Kunde verliert, könnte für das Unternehmen einen massiven Verlust bedeuten. Vergessen wir nicht, dass Apple bereits die Modemabteilung von Intel übernommen hat. Könnte es also möglich sein, dass Cupertino nun versucht, die Verbindung zu Intel komplett zu kappen und seinen eigenen Weg zu gehen? Für Apple würde dies letztendlich eine Kostensenkung bedeuten. Sollten einige unter Euch jetzt die Hoffnung haben, dass sich diese Einsparungen sich in reduzierten Preisen für MacBooks und Mac-Desktop-Computer niederschlagen werden, möchte ich Euch eines sagen: Erwartet bloß nicht zuviel.

Wer waren Eure Gewinner und Verlierer der letzten Woche? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.