Gewinner und Verlierer: Entschädigung für iPhone-Kunden, Schaden für Uber

Gewinner der Woche: iPhone-Nutzer bekommen Geld, oder wenigstens mehr Kontrolle

Zugegeben: Apples Argumente klingen verlockend plausibel. Kollegin Julia hat sie in ihrem Beitrag zum #Batterygate-Vergleich wie folgt paraphrasiert:

Mit dem Ausbremsen der iPhones hatte Apple damals Leistungsprobleme wie eingefrorene Displays oder sich abschaltende iPhones bei Kälte in den Griff bekommen wollen. Um die enormen Nutzerprobleme zu vermeiden, hatte Apple bei einigen Geräten per Software-Update eine Leistungsdrossel eingeführt. Sie griff bei iPhones mit einem Akku, der einer Spitzenstrombelastung nicht mehr standhielt, etwa bei Kälte, wenig Restladung oder bei alten Akkus, und fuhr die Höchstleistung des Geräts runter – So konnte das Gerät wenigsten weiter genutzt werden und ging nicht mehr aus, auch ein Akku-Tausch war nicht mehr notwendig.

Nun geht Apple per Vergleich einer Gerichtsverhandlung aus dem Weg und zeigt sich bereit, insgesamt 500 Millionen US-Dollar an betroffene US-Amerikaner auszuschütten. Rechnerisch kommen also voraussichtlich rund 25 Dollar pro betroffenem Gerät zusammen.

Das iPhone SE war eines der gedrosselten Geräte. / © ANDROIDPIT

Schon zuvor zeigte sich der Hersteller einsichtig und bot im Jahr 2018 in Apple-Shops den Akku-Tausch vergünstigt zu höchstens 29 Euro an. Inzwischen kostet die Dienstleistung wieder bis zu 75 Euro. Darüber hinaus gibt es seit jüngeren Software-Versionen die Möglichkeit, die oben erklärten Drosselungen nutzerseitig in den Einstellungen zu steuern.

In Frankreich gab es wegen des gleichen Falles eine Klage durch die Verbraucher-Aufsichtsbehörde wegen Verstoßes gegen das Verbot geplanter Obsoleszenz. Die von Apple zu zahlenden 25 Millionen Euro verbleiben jedoch in der Behörde. Zusätzlich muss Apple die Gäste seiner französischen Website einen Monat lang darüber informieren, dass seine Updates auf iOS-Versionen 10.2.1 und 11.2.0 iPhones langsamer gemacht haben.

Verlierer der Woche: Anthony Levandowski und Uber, die klüger sein wollten als Google

Dass die kalifornische Bay Area für Arbeiter und Manager in der Tech-Branche ein Haifischbecken ist, dürfte spätestens seit der HBO-Serie Silicon Valley bekannt sein. Allmählich wird die Lage immer komplizierter für Anthony Levandowski, Waymo-Mitbegründer und Pionier in Sachen autonomes Fahren. Zu den bestehenden Klagen seines Ex-Arbeitgebers Google wegen Geheimnisverrates kommen nun Vorwürfe dazu, er habe seine alten Kollegen der Google-Tochter Waymo aktiv zu seinem neuen Arbeitgeber und direkten Konkurrenten Uber abgeworben.

Die ältere Klage kam Uber teuer zu stehen, denn der Mitfahr-Dienst musste nach einem außergerichtlichen Vergleich Aktien im Wert von 245 Millionen US-Dollar an Waymo abgeben. Damit kontrolliert Google einen fünfprozentigen Anteil seiner Konkurrenten.

Alphabets "Waymo" hält Levandowski sei Dank fünf Prozent an Konkurrent Uber. / © Waymo

In der jüngeren Klage soll Levandowski persönlich haften. Google will von ihm 179 Millionen US-Dollar Entschädigung für die abgeworbenen Kollegen. Levandowski selbst behaupte laut The Verge, sein Vermögen liege unter 100 Millionen US-Dollar – jedoch habe er damals von Google 120 Millionen US-Dollar Abfindung erhalten. Und selbst wenn; Levandowski habe sich für diese Fälle vertraglich bei Uber abgesichert. Doch auch diese Abmachung liegt nun auf dem Verhandlungstisch. Egal wie also der Streit weiter voranschreitet: Levandowski wird einer der teuersten Mitarbeiter für Uber gewesen sein.

Fazit

Auch wenn Apple die genannten Entschädigungen aus der Portokasse bezahlen kann, sendet der Vergleich ein wichtiges Signal. Verbraucher sind nicht schutzlos der Willkür der Industrie ausgeliefert und können sich gelegentlich auf die Schlagkraft des geltenden Rechts verlassen.

Uber hingegen sollte sich um die Causa Levandowski Sorgen machen, da der Ex-Googler sich als zunehmende Gefahr entpuppt. Schließlich hat er schon in der Vergangenheit bewiesen, dass er seinem alten Arbeitgeber durch sein Handeln viel Einfluss bei Uber zum Nulltarif beschert hat.

