Geister-Event im März: Apple zeigt Produkte ohne Vor-Ort-Publikum

Offiziell ist es nicht. Aber Jon Prosser, Gründer und Chef-Redakteur des Tech-Magazins Frontpagetech, will von einer "Quelle innerhalb von Apple" erfahren haben, dass Apples März-Event nicht stattfinden soll. Zuvor hatte der Bloomberg-Reporter Mark Gurman berichtet, dass Tim Cook interne Verhaltensregeln bezüglich Coronavirus kommuniziert hatte.

According to a source within Apple:



Apple's March event is officially cancelled / not happening.



Let me confirm this with a few more sources. Stay tuned...