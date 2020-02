Smartphone verkaufen: Wert ermitteln, Verkauf vorbereiten

Springt zum Abschnitt

Smartphone für den verkauf vorbereiten

Damit der Käufer Eures Smartphones nicht unter Eurem Namen auf Facebook postet, solltet Ihr Eure Daten löschen. Und davor wiederum ist ein Backup angebracht, damit Eure Daten nicht ein für allemal weg sind. In separaten Artikeln zeigen wir, wie Ihr Euer Smartphone vor dem Verkauf zurücksetzt und alles löscht:

Was ist mein Smartphone noch wert?

Unterschiedliche Verkaufsportale bieten es an, den aktuellen Wert Eures Smartphones zu ermitteln. Oft jedoch liegt deren Schätzung deutlich unter dem Preis, den Ihr mit etwas Eigeninitiative für Euer gebrauchtes Smartphone noch erzielen könnt.

Sucht also Euer Smartphone-Modell auf eBay und schaut nach, bei welchem Preis vergangene Auktionen ausgelaufen sind. Setzt dazu die entsprechenden Filter für die Suchergebnisse.

Die grünen Preise signalisieren beendete Auktionen. / © AndroidPIT

Klickt anschließend auf die besonders teuren Angebote und findet heraus, wie die Verkäufer den guten Preis erzielen konnten. War die Beschreibung besonders gut? Waren die Fotos hochwertig? Hat der Vorbesitzer viel Zubehör beigelegt? Lohnt sich der Preis für Euch, könnt Ihr im Angebot den Button Solch einen Artikel verkaufen antippen und ein Inserat nach dieser Vorlage erstellen.

Das Smartphone hat einen Schaden oder ist zu wenig wert? Spendet es!

Falls der zu erwartende Preis den Aufwand nicht rechtfertigt, könnt Ihr Euer Smartphone zur Aufbereitung spenden. Die Deutsche Umwelthilfe hat dafür "Handys für die Umwelt" ins Leben gerufen. Profis werden Euer Smartphone dann gegebenenfalls reparieren und preiswert weiterverkaufen.

Wo soll ich mein Smartphone verkaufen?

Smartphone bei eBay versteigern

Mit all seinen Käuferschutz-Möglichkeiten, dem Bewertungssystem und der riesigen Nutzerbasis, die Eure Chancen für den Verkauf erhöht, ist eBay wohl der naheliegendste Ort, um das Smartphone zu verkaufen. Das Inserieren ist kostenlos – zumindest gilt das für die ersten 20 Annoncen im Monat. Extrawünsche wie ein fester Startpreis über einem Euro oder der Start zu einer geplanten Uhrzeit kosten extra. Und am Ende kommen noch einmal zehn Prozent des erzielten Preises (ohne Versandkosten) hinzu. Verkauft Ihr Euer Smartphone bei eBay also für 240 Euro, bleiben wahrscheinlich rund 27 Euro beim vollautomatischen Auktionshaus. (Übersicht der Gebühren)

Smartphone verkaufen in Kleinanzeigen/Facebook/Forum

Deutlich preiswerter, nämlich ohne Gebühren verkauft Ihr das Smartphone auf eBay Kleinanzeigen, in einer Facebook-Gruppe oder in einem Forum. Der große Haken bei der Sache: Zahlung und Versand beruhen auf Vertrauensbasis via Privatnachricht. Falls es Euch möglich ist, trefft Ihr Euch direkt mit dem Käufer. Der kann sich Euer Smartphone in Ruhe angucken und Euch das Geld in bar geben.

Hattest Du auf Deinem Smartphones auch mal ein Custom-ROM installiert oder handelt es sich um eine besonders exotische Variante? In einschlägigen Forum findest Du voraussichtlich noch die Gemeinschaft, die Root und anderen Smartphone-Modifikationen am offensten gegenübersteht. Hier darfst Du in der Annonce aber keinen Hehl daraus machen, ob Du Dein Smartphone schon einmal modifiziert hattest oder nicht; wie auch in den Richtlinien beim Anbieten von Hardware festgelegt wurde.

Smartphone verkaufen per Wiederverkäufer (Reseller)

Wiederverkäufer sind ein guter Kompromiss zum Verkaufen des Smartphones: Sie bieten Euch zwar weniger Geld als eine eBay-Auktion oder gar der Verkauf per Annonce. Dafür geht das Geschäft weitgehend risikofrei von der Bühne; immerhin habt Ihr es mit Profis zu tun. Seit wenigen Monaten ist Media Markt (dank seines Partners ecoATM) unter die Reseller gegangen: