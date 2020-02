Galaxy Z Flip: Erstes Hands-On-Video zeigt das neue Falthandy

Ein altbekannter Technik-Leaker hat das Samsung Galaxy Z Flip vor der öffentlichen Vorstellung in einem Hand-On-Video auf Twitter gezeigt. Das Video sieht echt aus, wenn man sich die Leaks der vergangenen Woche ansieht.

Eine Überraschung vor der Super Bowl Night: Während wir alle gespannt auf den Kick-Off warten, hat ein Video, das bei Twitter veröffentlicht wurde, unsere ganze Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ben Geskin, eigentlich bekannt für seine eigenen Interpretationen neuer Technik, veröffentlichte heute, am Sonntag, via Twitter das erste Hands-On-Video zum mutmaßlichen Samsung Galaxy Z Flip.

Samsung Galaxy Z Flip - First Hands On Video pic.twitter.com/4b8Uzt5kRB — Ben Geskin (@BenGeskin) February 2, 2020

Falt-Smartphones waren in der vergangenen Woche ein großes Thema hier bei uns. Ich habe mich, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, über sie ausgelassen; die Jungs haben Videos zum Galaxy Fold und ihrer Zu- und Abneigung publiziert - und ihr habt fleißig mit uns diskutiert. Was wir in dem jetzt veröffentlichten Video sehen, kommt wirklich vielversprechend rüber. Im Gegensatz zum Samsung Galaxy Fold lässt sich das neue Z Flip hochkant aufklappen. Im eingeklappten Zustand ist es super kompakt und handlich. Geöffnet sieht es wie ein schmales, längliches Handy aus.

Wir sind sehr gespannt, wie Samsung diesmal das Display und den Faltmechanismus konzipiert hat. Auffällig ist auch, dass das Smartphone an der Front nur ein kleines, etwa daumengroßes Display für Anzeigen bereithält. Zwei Panel wie beim Fold wird es beim Z Flip wohl demnach nicht geben.

Wie findet ihr das Video? Meint ihr, es ist echt? Und was sagt ihr zum Design? Lasst uns in den Kommentaren diskutieren.