VIDEO: 5 Dinge, die wir am Samsung Galaxy Fold LIEBEN

Nicht ganz so lange her, im Oktober 2019, haben wir Samsungs Galaxy Fold getestet. Wir hatten uns alle riesig darüber gefreut, endlich das erste faltbare Smartphone in unseren Händen halten zu können., das kein schlechter Scherz war (sorry, Royole FlexPai). Damals hatten wir nur eine Woche Zeit für den Test, jetzt sieht das ganze schon ganz anders aus. Hier sind also die fünf Dinge, die wir im Laufe der Zeit am Samsung Galaxy Fold lieben gelernt haben.