Galaxy A10 bei Aldi: Android-10-Anwärter zum Spitzenpreis

Vor allem aufgrund des nahenden Updates auf Android 10 bis Mai 2020 könnte das aktuelle Aldi-Angebot sehr attraktiv sein: Der Discounter bietet das Samsung Galaxy A10 inklusive Aldi Talk Starter-Kit im Wert von zehn Euro und einer 32-GB-Micro-SD-Karte zum Preis von 119 Euro an. Erst im vergangenen Jahr hatte die Handelskette das beliebte Einsteiger-Gerät im Angebot – damals noch für 129 Euro.

Das Galaxy A10 war im Jahr 2019 Samsungs meistverkauftes Smartphone. Über den Preisvergleich von idealo finden wir aktuell den günstigsten Preis bei seriösen Händlern ab 140 Euro (inklusive Versandkosten). Der Aldi-Deal kann sich also sehen lassen, zumal der Discounter sein Aldi-Talk-Starterkit und eine Speicherkarte oben drauf legt.

Der aktuelle Android-Fahrplan von Samsung sieht vor, dass das Galaxy A10 bis Mai 2020 ein Update auf Android 10 erhält. Ein früherer Rollout ist gar nicht mal unwahrscheinlich, denn bereits in der vergangenen Woche sind die ersten Android-10-Updates für das Galaxy M30s und A50 auf den Geräten gelandet. Samsung hatte die Updates für diese Modelle eigentlich im Zeitraum bis Ende April aufgelistet.

Galaxy A10: Das bekommt Ihr für 119 Euro

Mit dem Kauf des Samsung Galaxy A10 erhaltet ihr solide Einsteiger-Technik. Für den Preis solltet Ihr keine aktuellen High-Features erwarten. Dafür bietet das Galaxy A10 eine Klinkenbuchse für kabelgebundene Kopfhörer und einen Speicher mit 32 GB, der sich mittels Micro-SD um bis zu 512 GB erweitern lässt. Das Display mit HD-Auflösung (1.520 x 720 Pixel nennt Samsung Infinity-V-Display – das 6,2 Zoll-Panel kommt also mit Teardrop-Notch, in der sich eine 5 Megapixel-Kamera befindet. Rückseitig knipst Ihr (keine Meisterwerke) mit 13 Megapixeln der Single-Linse (f/1.9-Blende). Videoaufnahmen sind mit maximal 1080p (30 fps) in Full HD möglich. Zudem könnt Ihr zwei SIM-Karten einlegen. Ab Werk ist Android 9 vorinstalliert.

Samsung Galaxy A10: Technische Daten Abmessungen: 155,6 x 75,6 x 8,1 mm Akkukapazität: 3400 mAh Display-Größe: 6,2 Zoll Display-Technologie: LCD Bildschirm: 1520 x 720 Pixel (271 ppi) Kamera vorne: 5 Megapixel Kamera hinten: 13 Megapixel Android-Version: 9 - Pie Benutzeroberfläche: Samsung One UI RAM: 2 GB Interner Speicher: 32 GB Wechselspeicher: microSD Anzahl Kerne: 8 Max. Taktung: 1,6 GHz Konnektivität: HSPA, LTE, NFC, Bluetooth

Ihr findet das Samsung Galaxy A10 solange der Vorrat reicht ab dem 26. März bei Aldi Süd und bei Aldi Nord in den Filialen. Ein Online-Angebot existiert nicht.