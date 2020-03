Panikmache per WhatsApp – so schützt Ihr Euch und andere vor Fake-News

Seit das Coronavirus sich in Deutschland ausbreitet, tauchen auch immer mehr Falschmeldungen zum Thema auf. Dadurch entstehen Angst und Panik; es kommt zu massiven Hamsterkäufen und die Verbreitung der Falschmeldungen verunsichert zahlreiche Menschen. Wie Ihr Fake-News bei WhatsApp und in sozialen Netzwerken erkennt und wo Ihr sie verifizieren könnt, erfahrt Ihr hier.

Sprachnachrichten und Screenshots von angeblich seriösen Schlagzeilen kursieren dieser Tage im beliebten WhatsApp-Messenger. Aufgrund der Flut an Informationen, die vor allem seit der vergangenen Woche Stunde für Stunde in Fernsehen, Internet und Radio auf uns einprasseln, kann man so eine Falschmeldung in der Hysterie leicht zu schnell weiterleiten.

So kommen immer mehr Nachrichten an, von denen weder im Radio noch in seriösen Nachrichtenquellen die Rede ist. Das ist ein erster Hinweis darauf, dass es sich bei der Meldung um eine Falschmeldung handelt. So etwa ein Screenshot, der eine Schlagzeile bei Facebook zeigt mit der Überschrift "Kaufland schließt ab Samstag bundesweit alle Filialen". Der Teaser der Meldung suggeriert ein offizielles Statement von Kaufland, in dem die Behauptung in der Schlagzeile verstärkt wird. Alles Unsinn. Die Fake-Meldung verbreitete sich zügig in sozialen Netzwerken und via WhatsApp, Kaufland reagierte wenige Stunden später mit der Richtigstellung – alle Filialen bleiben wie gewohnt geöffnet.

Beim ganzen #coronavirus-Trubel kommt es gerade vermehrt zu Falschmeldungen. Aktuell geht das Gerücht um, dass Kaufland-Filialen schließen. Lasst euch nicht verrückt machen: Unsere Märkte haben für euch auf! pic.twitter.com/LPp6DsaNRP — Kaufland (@kaufland) March 13, 2020

Corona: Supermärkte nur noch zwei Stunden offen?

Eine zweite Meldung, die in zahlreichen WhatsApp-Chats verbreitet wurde, schürte ähnliche Ängste: Angeblich seien ab Montag, dem 16. März, neben der Schließung von Schulen und Kitas auch Supermärkte von Schließungen betroffen. Demnach seien bundesweit alle Märkte nur noch zwei Stunden am Tag geöffnet. Das ist ebenfalls eine Falsch-Meldung, wie die "ARD-Faktenfinder" auf ihrer Website erklären.

Die Fake-News spielen immer mit der Panik und dem Vertrauen von Menschen. Die Infos stammten demnach aus "zuverlässiger Quelle" und sollen von der Regierung aufgrund von Panik nicht verbreitet werden. Man solle die Meldungen so schnell es geht an Freunde und Bekannte weiterleiten.

Neben der Verbreitung von Engpässen im Lebensmittelhandel kursieren auch Falschmeldungen zu Wechselwirkungen zwischen Medikamenten und dem Coronavirus. So wurde behauptet, das beliebte Schmerzmittel Ibuprofen verstärke die Ausbreitung des Coronavirus im Körper. Um der Meldung Glaubwürdigkeit zu verleihen, wird auf die Uni Wien verwiesen, die an Tests herausgefunden haben will, dass Ibuprofen zu einem besonderes schweren Krankheitsverlauf führe. Die Meldung ist ein Fake, da etwaige Aussagen der Universität Wien nie getätigt wurden, wie die Einrichtung in einem Statement klarstellte.

So schützt Ihr Euch vor Falschmeldungen zum Coronavirus