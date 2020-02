Facebook-Konto dauerhaft löschen: Die Schritt-für-Schritt-Anleitung

Wie kann ich mein Facebook-Konto löschen? Diese Frage hat sich wohl schon jedes Facebook-Mitglied mindestens einmal gestellt. Wer sich ganz von Facebook trennen will, muss viele Dinge im Blick haben. Wann ist beispielsweise der beste Zeitpunkt, um das Facebook-Konto zu löschen? Wie kommt man an seine Facebook-Daten? Und wie hält man auch danach mit den Freunden Kontakt? All das klären wir in diesem Artikel und helfen Euch beim schmerzlosen Ausstieg aus dem sozialen Netzwerk.

Beim Speichern Eurer Facebook-Daten ( unten ) werdet Ihr E-Mail-Adressen und Telefonnummern Eurer Facebook-Freunde erhalten. Jedoch fehlen Angaben zu ihren Geburtstagen. Macht Euch also manuell eine Notiz im Kalender, um Eure wichtigsten Freunde an ihrem Ehrentag zu beglückwünschen.

Wenn Ihr dann die Botschaft in Eurer Chronik postet, in der Ihr Euren Ausstieg aus Facebook verkündet, müsst Ihr Euch im Klaren sein, dass...

... der Post nicht für all Eure Freunde sichtbar sein wird.

... die Botschaft schnell verschwindet.

... sich nicht oben in Eurer Chronik anheften lässt.

... wahrscheinlich von den meisten Eurer Freunde übersehen oder vergessen wird.

Eine einfache Chronik-Botschaft reicht nicht aus. Ändert also Euer Banner oder sogar das Profilbild mit einer entsprechenden Botschaft. Derlei Updates tauchen mit größerer Häufigkeit in den Streams Eurer Freunde auf.

Und nehmt Euch die Zeit, die wichtigsten Eurer Kontakte einzeln im Messenger anzuschreiben. Informiert sie darüber...

... ab wann Ihr nicht mehr per Facebook erreichbar seid.

... wie Ihr ab dann erreichbar sein werdet.

Und fragt, wie Ihr sie ab dann erreichen könnt (ob E-Mail und Telefonnummer noch stimmen).

Wartet natürlich die Antworten ab. Ihr müsst nicht unaufgefordert begründen, warum Ihr Euer Facebook-Konto löscht. Viele Menschen fühlen sich erstaunlich bevormundet oder ungewollt belehrt, wenn man ihnen seine Beweggründe zum Löschen eines Facebook-Kontos darlegt.

Facebook-Log-In-Konto von Websites löschen

Eine weitere praktische Funktion war der Log-in per Facebook-Konto. Dieser wird ohne letzteres entsprechend komplizierter werden. Also müsst Ihr zunächst die Liste der Websites öffnen, bei denen Ihr den Facebook-Log-in verwendet habt. Ihr findet sie in den Einstellungen bei Apps und Websites.

Wägt ab: Entweder Ihr löscht den Log-in einfach, oder Ihr geht auf die Website des Dienstes und hinterlegt zusätzlich eine E-Mail-Adresse und ein Passwort, um Euch Facebook-unabhängig dort anzumelden. Jetzt wird es eventuell Zeit für einen Passwort-Manager.

Fordert Eure Facebook-Daten an

Euer Profil, Kontaktinfos, die komplette Chronik, alle Fotos, Videos, die Freundesliste mit Kontakt-Informationen, Nachrichten und eine Liste der verbundenen Apps könnt Ihr als Bündel herunterladen. Meine acht Jahre alte Chronik war knapp über 220 MByte groß; entpackt sind es rund 330 MByte. Je nach Aktivität werden es bei Euch entsprechend mehr oder weniger Daten sein. Ihr findet den entsprechenden Bereich bei Facebook in den Einstellungen - Deine Facebook-Informationen.

Facebook fordert Euch vor der Vorbereitung des Downloads zur Eingabe Eures Passwortes auf. Anschließend werden einige Minuten vergehen, bis Ihr die E-Mail-Benachrichtigung bekommt. Dann könnt Ihr an derselben Stelle Eure Daten herunterladen. Entpackt Ihr die Zip-Datei, könnt Ihr die enthaltene index.htm öffnen und die Daten bequem offline im Browser durchforsten.

Hier haben wir Euch die wichtigsten Schritte in Kürze zusammen gestellt:

Loggt Euch in Eurem Facebook-Konto ein und öffnet das Menü über den Pfeil, der sich oben rechts (neben Eurem eigenem Profil) befindet

Wählt den Menü-Punkt "Einstellen" aus und geht von hier aus (links) auf "Deine Facebook-Informationen"

Beim Bereich "Deine Informationen herunterladen" klickt Ihr auf "Ansehen" und könnt Ihr aussuchen, welche Daten Ihr runterladen möchtet und welcher Form Ihr sie haben wollt

Klickt nach Eurer Wahl auf "Datei erstellen". Ist der Daten-Download fertig, werdet Ihr per Mail informiert.

Klickt in der erhaltenen Mail auf "Download-Link". Hier müsst Ihr, wie oben bereits erwähnt, Euer Passwort eingeben, um auf die ZIP-Datei zugreifen und sie entpacken zu können

In der entpackten Zip-Datei (Ordner) findet Ihr nun all Eure Facebook-Aktivitäten

2. Soll ich mein Facebook-Konto löschen oder deaktivieren?

Es obliegt Euch, zu bestimmen, wie final diese Entscheidung sein soll, Facebook zu verlassen. Ein Facebook-Fastenmonat kann Euch dabei helfen, Eure Abhängigkeiten zu dem Netzwerk offenzulegen. Beide Vorgänge lassen sich abbrechen, indem Ihr Euch einfach wieder bei Facebook anmeldet. Der Facebook-Support unterscheidet wie folgt:

"Facebook-Konto deaktivieren" bedeutet ...

Ihr könnt das Konto immer reaktivieren.

Andere können Eure Chronik nicht sehen.

Ihr könnt nicht in der Suche gefunden werden.

Eure Chat-Nachrichten bleiben sichtbar.

"Löschung des Facebook-Kontos beantragen" bedeutet ...

Nach maximal 90 Tagen werden Eure Daten angeblich vom Server gelöscht.

Euer Konto lässt sich danach endgültig nicht mehr reaktivieren.

Vor der echten Löschung lässt sich der Löschvorgang per Log-in abbrechen.

Ab dem Moment des Antrags ist Euer Konto deaktiviert (siehe oben).

Freunde behalten mit Euch geteilte Nachrichten im Chat.

Einige "Protokolle" werden anonymisiert, aber nicht gelöscht.

Habt Ihr Euren Freunden und Verwandten bescheid gegeben, Eure Daten gesichert und alle Punkte abgewägt, ist es nun an der Zeit Euch von Facebook zu verabschieden. Ganz egal, ob Ihr Euch für die kurzfristige Deaktivierung entschieden habt oder Euer Facebook-Konto ganz löschen wollt: Hier findet Ihr die passenden Anleitungen.

Logt Euch in Euren Facebook-Account ein.

Öffnet das Menü über den Pfeil, der sich oben rechts (neben Eurem eigenem Profil) befindet und geht in den Bereich "Einstellungen"

Wählt nun links den Abschnitt "Allgemein" aus und sucht dort nach dem Punkt "Konto verwalten".

Wählt bei diesem "Bearbeiten" aus und Ihr werdet den Button "Deaktiviere dein Konto" finden.

Klickt auf den Button und befolgt die nachfolgenden Anweisungen.

Facebook blendet un Eure Daten aus.

Wollt Ihr Euer Facebook-Konto wieder nutzen, könnt Ihr dies wann immer Ihr möchtet wieder aus seinem Dornröschenschlaf befreien. Hierfür müsst Ihr Euch lediglich mit Euren Zugangsdaten wieder anmelden.

Wollt Ihr Euer Facebook-Konto löschen, habt Ihr zwei Möglichkeiten zur Auswahl. So könnt Ihr Euer Konto am PC und über die Webseite entfernen. Ebenfalls ist es Euch aber auch Möglich Euer Facebook-Konto per iPhone oder Smartphone zu löschen. Hier seht Ihr, wie Ihr Euer Konto per Webseite löscht:

Zum dauerhaften Löschen des Facebook-Kontos, klickt Ihr auf diesen Link und meldet Euch an

Geht auf den Punkt "Konto löschen", um Eueren Account samt Daten zu löschen

Befolgt die nachfolgenden Angaben. Bestätigt Eure Aktion dann mit Eurem Passwort.

Nun werdet Ihr ausgeloggt.

Wollt Ihr Euer Konto doch wieder nutzen, gibt Euch Facebook ein 14-tägiges Zeitfenster. In diesem könnt Ihr Euch wieder einloggen. Habt Ihr dies getan, wird die Löschung abgebrochen.

Seid Ihr unterwegs und wollt die Konto-Löschung schnell hinter Euch bringen? Hier seht Ihr das Vorgehen, wenn Ihr Euer Facebook-Konto über iPhone oder Smartphone löschen wollt:

Öffnet Eure Facebook-App auf Eurem Smart- oder iPhone und betätigt den Menü-Knopf (diesen findet Ihr rechts oben)

Geht zunächst auf den Bereich "Einstellungen und Privatsphäre" und dann in den Bereich "Einstellungen"

Sucht hier nach dem Punkt "Deine Facebook-Informationen" und dort den Abschnitt "Konto-Eigentum und Kontrolle"

Im Bereich "Deakivierung und Löschung" könnt Ihr nun die Einstellung "Konto deaktivieren" wählen und Euer Konto auflösen

4. Mehr wissen

Unterbindet das Schnüffeln per Facebook-Graph

In einem separaten Artikel werden wir genauer darauf eingehen, dass Euch Facebook und andere Web-Dienste nicht nur auf der eigenen Website oder mit der App beobachten. Um jene teils umfangreichen Partner-Netzwerke nicht länger unter anderem per Facebook Graph mit Daten zu füttern, müsst Ihr Eure Internetverbindung modifizieren. Fügt im Falle von Facebook die Adresse graph.facebook.com in der Blacklist Eures Routers oder in einem Browser-Plug-in wie uBlock Origin hinzu.

Wie Ihr auch ohne Löschen Euer Facebook-Konto sicher nutzt

Viele von Euch werden gute Gründe haben, warum das Löschen des Facebook-Profils jetzt nicht für sie infrage kommt. Dennoch nagt die aktuelle Debatte am Gewissen und man denkt: "Eigentlich sollte ich..." Mozilla schlägt aus dieser Nische jetzt Kapital und veröffentlicht die neue Browser-Erweiterung "Facebook Container".

Es handelt sich damit um einen isolierten Facebook-Tab, der nicht mit den anderen offenen Websites via Cookies kommunizieren kann. Auch die oben erwähnten Graph-Anfragen können dann nicht mehr direkt Eurem Facebook-Profil zugeordnet werden. Natürlich wird Facebook auf Dauer anhand Eurer Online-Zeiten und der IP-Adresse begreifen, dass es sich innerhalb und außerhalb des Containers um dieselbe Person handelt.

Fazit: Facebook-Konto löschen, ja oder nein

Aufgrund der tiefen, umfangreichen Abhängigkeiten ist ein Facebook-Ausstieg nichts, das man beiläufig macht - vor allem, wenn man Facebook bis dahin häufig verwendet hat. Viele Aspekte unseres sozialen Lebens spielen sich zuerst auf Facebook ab; einige ausschließlich. Es ist kaum überschaubar, was man alles in einem Jahr ohne Facebook verpassen wird: Geburtstage, Geburten, Tode.

Bei vielen dieser Ereignisse haben wir aber bloß verlernt, wie wir vor Facebook von ihnen erfuhren. Denn da war Informationsbeschaffung zwar weniger bequem. Dafür war sie auch ungefiltert: Die Todesanzeige des Freundes befand sich zwischen denen vieler anderer. Und es war auch mühsamer, die Information zu bekommen. Wir mussten uns selbst an den Geburtstag erinnern. Selbst den Hörer in die Hand nehmen, den Menschen anrufen, ihm gratulieren und schlimmstenfalls fragen, ob es ihm wirklich gut geht.

Natürlich waren das dann nicht 500 "Freunde", sondern vielleicht noch außerhalb der Verwandtschaft fünf. Doch bei diesen wollten wir dann auch wirklich wissen, ob es ihnen gut geht, und warum. Vielleicht ist dieser Ansatz unterm Strich eine größere Bereicherung als eine große Zahl an Kontakten.

