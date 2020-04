iPhone trotz Maske entsperren: Face ID lässt sich austricksen

Drei Tage lang versuchte ich, Face ID auf dem iPhone 11 Pro erfolgreich trotz Gesichtsmaske einzurichten. Viele Tipps von Kollegen im Netz konnten das Schloss aber leider nicht entsperren und so blieben die unangenehmen Sekunden an der Kasse, bis das Smartphone von Face-ID-Scan zu Code-Eingabe gewechselt war. Diese Sekunden hat Apple übrigens in der aktuellen Beta von iOS 13 verkürzt. Wie Caschy zwitschert, soll die TrueDepth-Kamera unter iOS 13.5 über eine Maskenerkennung verfügen und sofort auf die Code-Eingabe wechseln.

iPhone mit Maske entsperren: So trickst Ihr FaceID aus

Wählt auf Eurem iPhone "Einstellungen"

"Face ID & Code"

"Alternatives Erscheinungsbild einrichten"

Wenn Ihr bereits eines eingerichtet habt: "Face ID zurücksetzen"

Der Scanvorgang wird eingeleitet

Drei Tage habe ich immer mal wieder probiert, ein "alternatives Erscheinungsbild" in Face ID zu konfigurieren – mit Maske. Das Problem: Im ersten Schritt erkennt Apple, dass Euer Gesicht bedeckt ist und fordert Euch auf, freie Sicht auf Euer Gesicht zu gewährleisten. Die nächsten Schritt lauten also:

Maske wieder abnehmen, um den Scanvorgang zu starten

Halbiert die Maske in der Mitte, sodass sie eine Gesichtshälfte verdeckt

Haltet die Maske bis dicht über die Nasenlöcher ans Gesicht

Kommt der Vorgang ins Stocken, Maske ganz weg nehmen

Wechselt die Seite beim zweiten Scanvorgang

Face ID ist mit Maske eingerichtet

Schon erledigt 😍 Es funktioniert! pic.twitter.com/nm85KmB6kM — Julia Froolyks #StayHome (@JuliaFroolyks) April 29, 2020

Es benötigt einige Anläufe, bis Face ID sich überlisten lässt. Ausschlaggebend für den Durchbruch war in meinem Fall das Wegnehmen der Maske, sobald der Face-ID-Scanvorgang ins Stocken gerät, also wenn immer wieder der selbe Pfeil erscheint. Nehmt dann einfach die Maske weg und folgt dem Pfeil. Wichtig ist ebenfalls, dass die Nase nicht komplett verdeckt ist, sondern nur die Nasenspitze. Achtet trotzdem auf einen sicheren Halt beim Tragen, sodass die Maske nicht rutscht. Zum Entsperren des iPhones lässt sich die Maske am Kinn ganz leicht runterzupfen, um zu entsperren.

Ich habe Face ID mit Maske als alternatives Erscheinungsbild konfiguriert, sodass ich zuhause auch ohne verdecktes Gesicht entsperren kann. Meine Sammlung an selbstgenähten Masken erstreckt sich über mehrere Schnittmuster, Formen und Farben – Face ID lässt sich nach einer erfolgreichen Einrichtung bei mir mit jeder Maske entsperren.

Klappt's bei Euch? Wie steht es um die Einrichtung von Gesichtserkennung oder Iris-Scan mit Maske unter Android? Lasst es mich in den Kommentaren wissen.