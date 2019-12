Ergebnis: Das ist Euer Lieblings-Android-Spiel 2019

Call of Duty: Mobile bringt weite Teile des Multiplayer-Reizes der PC-Versionen auf Smartphones. Durch das Free2Play-Modell ist der Einstieg niedrigschwellig. Ihr könnt lange und werbefrei den Shooter-Spaß genießen und nach etwas Spielzeit sogar den populären Battle-Royale-Modus freischalten. Es gibt In-App-Käufe, doch hört man bislang wenig Kritik an ihnen; offenbar haben Activision und Tencent den schmalen Grat zwischen Pay-to-Win und sinnvoll-berechtigten Mikrotransaktionen gefunden.

Activision hat es geschafft. Nicht nur von Googles Play-Store-Team selbst , sowie in der offiziellen Play-Store-Umfrage , sondern auch von Euch wurde Call of Duty: Mobile zum besten Android-Spiel des Jahres 2019 gekrönt. Sein Erfolg kulminiert sich aus dem milliardenschweren Erbe der inzwischen fast 17 Jahre alten Shooter-Serie sowie dem Know-how der Entwicklerschmiede Tencent, die bereits mit Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) auf etlichen Plattformen inklusive Android legendäre Erfolge verzeichnen.

Zur Erklärung: Nintendo hat das Geschäftsmodell des im Jahr 2016 erfolgreichen Super Mario Run nicht auch in Mario Kart Tour übernommen. Der Runner ließ Spieler die ersten Level gratis spielen und bat zum Freischalten des gesamten Spiels einmalig per In-App-Kauf in Höhe von 9,99 Euro zur Kasse. Das neue Rennspiel hingegen stückelt die In-App-Käufe in mehrere Mikrotransaktionen auf und macht es so für die Spieler unübersichtlich, was sie für welchen Inhalt bezahlen müssen und wie viele Kosten am Ende auf sie zukommen werden. Da jedoch der Erfolg des Spiels weiter anhält, fühlen sich Nintendo und etliche Nachahmer offenbar in dieser fragwürdigen Praxis bestärkt.

Play-Store-Link

Im Play Store seit: September 2019

Preis: kostenlos

In-App-Käufe: ja, mehrere Mikrotransaktionen

Platz 3: Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans (7 %)

Ende Oktober erschien der inzwischen zwei Jahre alte Kampfspiel-Nostalgie-Retro-Instant-Klassiker Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans endlich auch im Play Store. Natürlich kommt das Spiel mit seinem Spaghetti-Western-Pixel-Charme auch beim deutschsprachigen Publikum gut an, sind doch auch die Filme noch immer Quotenbringer. Das Umfrage-Ergebnis erstaunt, da zumindest die Play-Store-Bewertungen kein gutes Haar an der Steuerung der Mobilversion des Spiels lassen. Bleibt zu hoffen, dass das Entwicklerteam in Bologna fleißg patcht.