Apps, Games, Podcasts: Unsere Auswahl gegen Langeweile

Filme und Serien streamen: Alle Anbieter im Überblick

Streaming-Anbieter wie Netflix, Apple+ oder Sky werden in diesen Zeiten wohl nie da gewesene Zugriffszahlen erleben. Im Frühjahr halten wir uns normalerweise vermehrt draußen auf und das Binchewatching nimmt langsam ab. In Zeiten von freiwilligem Hausarrest wird sich das Streaming-Verhalten im Frühjahr 2020 wohl ganz anders entwickeln und es ist davon auszugehen, dass Amazon, Netflix und Co. so viele Neu-Abonnenten wie noch nie verzeichnen werden. Doch wer bietet hier eigentlich was?

Den Überblick beim Streamen von Filmen und Serien zu behalten, ist nicht so einfach. Neben den mittlerweile etablierten Diensten wie Netflix, Amazon Prime Video oder Maxdome gesellten sich in den vergangen Monaten auch neue Dienste wie etwa Apples Streaming-Dienst Apple+, Disney+ oder Joyn der ProsiebenSat.1-Mediagruppe hinzu.

Wir haben in unserem ausführlichen Streaming-Artikel die Vor- und Nachteile, Preise und Angebote aller großen Streaming-Anbieter für Euch übersichtlich aufgelistet:

Smartphone-Spiele: Gemütlich zocken unter Android und iOS

Wer die Zeit auf der Couch zwar nicht wirklich sinnvoll, dafür aber höchst unterhaltsam nutzen möchte, findet auf seinem iPhone oder Android-Smartphone in den App Stores jede Menge Handy-Spiele. Aufgrund zahlreicher Genres wie Jump 'n Run, Strategie, Shooter oder Rennspiel verliert man sehr leicht den Überblick. Um Euch zu ersparen den Unterhaltungswert der Handy-Spiele erst mühselig selbst herausfinden zu müssen, haben wir für Euch in unseren Bestenlisten viele gute Games getestet und direkt zum Download verlinkt. Stöbert durch die unterschiedlichen Kategorien, zockt alleine oder im Multiplayer-Modus mit Freunden und vertreibt Euch die Zeit mit mobilem Gaming.

Unterhaltung und Bildung für die Kleinsten

Die aktuelle Situation zwingt die Gesellschaft in die Knie und die Kinder ins Haus. Gerade für Eltern ist es in diesen Tagen schwierig, Job und Kind unter einen Hut zu bekommen. Vor allem, weil die lieben Kleinen in der Bildungszwangspause möglichst auch noch etwas lernen sollen, anstatt den ganzen Tag zu zocken. In unserer Übersicht, die Eric als liebender Vater eines Kleinkindes erstellt hat, findet Ihr seine Top-Favoriten jetzt aktualisiert und mit (begrenzt) kostenlosen Bildungsangeboten und Spielen für Smartphone und Tablet.

Unterhaltung auf die Ohren mit Podcasts

Ohren auf und hingehört! Podcasts sind ein idealer Zeitvertreib, vor allem wenn man alleine wohnt und den Empfehlungen folgt, soziale Kontakte weitestgehend zu meiden. Wir wollen Euch in den kommenden Wochen regelmäßig die unterschiedlichsten Podcast-Formate zu den verschiedensten Themen empfehlen. Wir fangen an mit den Podcasts, die wir bereits am besten kennen: Tech-Formate. Ob wenige Minuten oder mehrere Stunden, ob Ernst oder Spaß – in unserer kleinen Auswahl wird wohl jeder fündig. Also schaltet ein und lehnt Euch zurück:

Wenn Sport auch Entertainment wäre ...

... dann würden wir Euch an dieser Stelle auch unsere große Home-Workout-Sammlung mit Apps, YouTube-Kanälen und anderen gesunden Tipps vorstellen, ... Bitte? Je nach Perspektive ist Sport unterhaltsam? Okay, Ihr habt gewonnen: