Ein Razr kaufen, zwei bekommen: Motorola verscherbelt Falthandy

Corona belastet Smartphone-Hersteller stark. Nachdem die anfängliche Problematik, dass viele Zulieferer vorerst den Betrieb einstellen mussten und somit Teile für die Fertigung fehlten, überwunden schien, tritt eine neue auf. Der Wille zum Kauf neuer Produkte sinkt bei den meisten Nutzern. Weltweit sanken die Smartphone-Verkaufszahlen um 17 Prozent (275 Millionen Geräte). Auch Motorola muss Verluste einstecken und scheint dadurch kreativ zu werden.

Motorolas Schenk-Aktion: Ein Razr ganz umsonst

Erst im Februar dieses Jahres brachte Motorola sein Razr offiziell auf den Markt und das zu einem durchaus stattlichen Preis. Während wir hierzulande rund 1.600 Euro für das Falthandy im Retro-Look hinlegen müssen, kostet es in den USA rund 1.500 Dollar. An den Preisen selbst hat sich nichts geändert, doch Motorola packt in den USA beim Kauf eines Razr-Smartphones ein weiteres kostenlos oben drauf. Anstelle der üblichen rund 3.000 Dollar zahlt der Kunde somit die Hälfte.

It’s easy to connect with Mom when you buy one #razr and get the second free! 📱📱 #BOGO https://t.co/azj80wyxnE pic.twitter.com/n6NlFj0JIL — motorolaus (@MotorolaUS) May 4, 2020

Ein Grund für Motorolas neuen Schachzug kann in der Verkaufssituation liegen, in der Smartphone-Hersteller momentan stecken. Im letzten Quartalsbericht (Q4/2019) erzielte das Unternehmen noch einen tatsächlichen ESP (Earnings per share/ Gewinn je Aktie) von etwa 2,9400 US-Dollar. Der neue Quartalsbericht für Q1/2020 wird zwar erst am 7. Mai erscheinen, die ESP-Schätzung liegt allerdings nur bei 1,3736 US-Dollar (finanzen.net). Ein Rückgang von etwa 1,5664 US-Dollar. Mit seiner Aktion könnte Motorola durchaus versuchen, das Kaufinteresse der Kunden wieder anzuregen. Ob dies gelingt, ist allerdings fraglich.

Motorola Razr: Geschenk mit Tücken

Leider gilt das Angebot nur in den USA. Dort haben Kunden die Wahl zwischen der schwarzen oder der goldenen Variante des kultigen Falthandys, während an das Angebot selbst keine weiteren Bedingungen geknüpft sind. Wie Shu bereits in seinem Razr Hands-On angab, werkelt unter der Hülle des Smartphones der Mittelklasse-Chip Snapdragon 710. Der Speicher beläuft sich auf 6 GB RAM und einem 128 GB internen Speicher, der nicht erweitert werden kann.

Das Razr hielt im Klapptest von CNET nur 27.218 Runden durch. / © AndroidPIT

Ein solides Retro-Smartphone in neuem Look, das allerdings Probleme mit sich bringt. So veröffentlichte Motorola bereits zu Beginn der Vorbestellungsphase eine Pflegeanleitung für das Falthandy und deutete damit gleich an, dass es nicht das stabilste zu sein scheint. Ein weiteres Problem deckte CNet auf: Der Klappmechanismus ging vergleichsweise wenigen Klappvorgängen kaputt. Für den Preis, den Motorola veranschlagt, steht die Langlebigkeit bei dem Smartphone also weit zurück. Eine Tatsache, die Kunden auch trotz des Angebots sicher im Auge behalten werden.

Nicht nur in den USA wirbt Motorola mit Aktionsangeboten. Passend zum Muttertag bekommen Motorola-Fans hierzulande beim Kauf eines Moto g8 plus die Motorola Pulse Escape Kopfhörer gratis dazu.

