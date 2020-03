Disney+: Diese Filme und Serien sind dabei

Mit seinem Streaming-Dienst Disney+ tritt Disney in einen stark umkämpften Markt ein. Um Platzhirsche wie Netflix und Co. in ihre Schranken zu weisen, setzt Disney deshalb wohl auch auf eine große Vorteil-Vielfalt, um Nutzern den Dienst schmackhaft zu machen. Wir berichteten bereits darüber, dass Ihr zur Zeit auf ein Jahresabonnement für 59,99 Euro statt 69,99 Euro zugreifen könnt. Daneben soll es möglich sein, mit einem Account sieben unterschiedliche Profile einzurichten. Schauen könnt Ihr die Filme und Serien dann gleichzeitig auf bis zu vier Geräten. Jetzt gibt Disney Einblick in sein Angebot und listet einige der Filme und Serien auf, auf die Ihr Euch ab dem 24. März freuen dürft.

Disney+: Diese Filme und Serien kennen wir bereits

Das auf Disney+ viele Filme und Serien laufen werden, dir Ihr sonst nicht zu sehen bekommen werdet, ist kein Staatsgeheimnis. So wissen wir bereits seit einiger Zeit, dass Disney+ Originals wie "The World According to Jeff Goldblum" oder "Susi und Strolch" nur dort laufen werden. Daneben bringt Disney aber auch weitere bekannte Disney Filme, wie "Arielle, die kleine Meerjungfrau", "Avatar – Aufbruch nach Pandora" oder "Ice Age".

Für Star-Wars-Fans bietet das Filmstudio in seinem Streaming-Dienst ebenfalls viel Auswahl. So sollen die ersten Episoden (eins bis acht) von "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" bereits ab dem Sommer zu sehen sein. Für Unschlüssige Star-Wars-Fans hat sich Disney ebenfalls etwas einfallen lassen: Die erste Folge von "The Mandalorian" – eigentlich auch ein Disney+ Original – wird als Schnupper-Film am 22. März bei ProSieben (Free-TV) laufen.

Daneben werden Marvel-und Pixar-Klassiker wie beispielsweise "Guardians of the Galaxy" oder "Oben" auf der Plattform abrufbar sein.

Disney+: Diese und weitere Filme stellt Disney neu vor

Für diejenigen unter uns, die sich bisher noch nicht entschließen konnten beim Abo zuzugreifen, hat Disney nun einen weiteren Einblick in sein Film- und Serien-Aufgebot gegeben. Wir haben Euch hier eine kleine Auswahl zusammengestellt:

Disney-Filme und -Serien:

Aladdin (1992 / 2019)

Cinderella (1950/2015)

Das Vermächtnis der Tempelritter

Chip und Chap – Die Ritter des Rechts

Das Leben und ich

Willkommen in Gravity Falls

Pixar-Filme und -Kurzfilme:

Alles steht Kopf

Findet...(Nemo/Dori)

Merida – Legende der Highlands

Toy Story (Teil 1, 2 und 3)

Hook und das Geisterlicht

Teilweise Wolkig

Marvel-Filme und -Serien:

Black Panther

Doctor Strange

Thor

X-Men

Der ultimative Spider-Man

Guardians of the Galaxy

Hulk und das Team S.M.A.S.H.

Star-Wars-Filme und -Serien:

Star Wars (Eisode I bis VI)

Star Wars: Die Letzten Jedi

Solo: A Star Wars Story

Star Wars: Die Abenteuer der Freemaker

Star Wars Rebels

Star Wars: The Clone Wars

...und noch viele weitere.

Disney+ startet bei uns in Deutschland ab dem 24. März und schon jetzt dürfen wir auf eine große Auswahl an Filmen und Serien gespannt sein. Wer sich für ein Jahresabonnement entschließt, der bekommt dieses zur Zeit für einen günstigeren Preis von 59,99 Euro. Üblicherweise beträgt dieser 69,99 Euro.